Хто сильніший у битві українських титанів – Усик чи Сіренко?

Екс-тренер Володимира Кличка Джеймс Алі Башир дав відповідь на питання, хто з українських боксерів наразі сильніший

Українські боксери - Олександр Усик та Владислав Сіренко / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський фахівець, який тренує непереможеного суперваговика Владислава Сіренка (18-0, 15 КО), нещодавно заявив, що українець уже готовий до поєдинків із топовими боксерами. Більш того, Влад може побити Ділліана Вайта, на прізвисько Викрадач трупів, прямо зараз.

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А ось на питання про перемогу у можливому поєдинку проти чемпіона світу за версією IBF, WBA, WBO, IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) тренер Сіренко відповів негативно і пояснив чому.

"Ні. Я не думаю, що він може побити Олександра Усика зараз. Тому що Олександр Усик має щось у своєму стилі, що допомагає перемагати звичайного боксера.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Я вважаю що Влад Сіренко має стати більш освіченим, щоб бути в рингу з Олександром Усиком Я думаю, він на відстані кількох років від цього. Владу Сіренко буде важко побити Олександра Усика. Я багато разів бачив, як він боксує, і я скажу – ні", – цитує слова Алі Башира vringe.com.

Сіренко в ударі / Фото: ulionsboxingpromotions

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Нагадаємо, що 10 вересня Владислав Сіренко у першому раунді ефектним ударом нокаутував російського суперника Олександра Устинова.

Всього 26-річний український боксер провів 18 поєдинків на профі-рингу, у яких здобув 18 перемог, у тому числі 15 нокаутом.

На цей момент українець входить до ТОП-40 кращих важковаговиків світу і є другим, після Усика, серед українських боксерів цієї категорії.

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