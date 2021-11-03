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Кто сильнее в битве украинских титанов – Усик или Сиренко?

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 ноября, 15:38
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Экс-тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир дал ответ на вопрос, кто из украинских боксеров сейчас сильнее
Украинские боксеры - Александр Усик и Владислав Сиренко
Украинские боксеры - Александр Усик и Владислав Сиренко / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский специалист, тренирующий непобежденного супертяжа Владислава Сиренко (18-0, 15 КО), недавно заявил, что украинец уже готов к поединкам с топовыми боксерами. Более того, Влад может побить Диллиана Уайта, по прозвищу Похититель трупов, прямо сейчас.

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А вот на вопрос о победе в возможном поединке против чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), тренер Сиренко ответил отрицательно и объяснил почему.

"Нет. Я не думаю, что он может побить Александра Усика сейчас. Потому что Александр Усик имеет кое-что в своем стиле, что помогает побеждать обычного боксера.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Я считаю, что Влад Сиренко должен стать более образованным, чтобы быть в ринге с Александром Усиком. Я думаю, он на расстоянии нескольких лет от этого.

Владу Сиренко будет тяжело попытаться побить Александра Усика. Я множество раз видел, как он боксирует, и я скажу – нет", – цитирует слова Али Башира vringe.com.

Сиренко в деле
Сиренко в деле / Фото: ulionsboxingpromotions

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Напомним, что 10 сентября Владислав Сиренко в первом раунде эффектным ударом нокаутировал российского соперника Александра Устинова.

Всего 26-летний украинский боксер провел 18 поединков на профи-ринге, в которых одержал 18 побед, в том числе 15 нокаутом.

На данный момент украинец входит в ТОП-40 лучших тяжеловесов мира и является вторым, после Усика, среди украинских боксеров этой категории.

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