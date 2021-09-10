Так будет с каждым! Смотрите, как украинец избивал россиянина

Украинский боксер Владислав Сиренко в первом раунде эффектным ударом нокаутировал российского соперника Александра Устинова

Устинов продержался лишь раунд

В Париже прошел вечер бокса, где в ринге произошло украино-российское противостояние. И оно завершилось уверенной победой Украины.

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Чемпион WBC Asia Владислав Сиренко в первом же раунде нокаутировал российского боксера Александра Устинова.

Наш боксер начал поединок очень активно. И очень быстро его завершил. Мощнейший удар правой отправил Устинова на настил ринга и рефери остановил поединок.

Это 18-я победа Владислава Сиренко на профессиональном ринге. И 15 – нокаутом.

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Ранее мы писали, что двоюродный брат знаменитого французского футболиста Карима Бензема продержался против Владислава Сиренко менее четырех раундов. Смотрите, как украинец отключил Уата.