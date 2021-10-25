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Сиренко побьет Похитителя трупов прямо сейчас. Тренер Кличко уверен, что Влад вышел на топ-уровень

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 октября, 15:14
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Бывший тренер Владимира Кличко Али Башир оценил шансы Владислава Сиренко в потенциальных боях против топ-тяжеловесов
Владислав Сиренко готов к поединкам с ТОП-боксерами мира
Владислав Сиренко готов к поединкам с ТОП-боксерами мира / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению Джеймса Али Башира, украинский боксер должен выйти на топ уровень в следующем году. Более того, уже сейчас Сиренко смог бы победить Диллиана Уайта, по прозвищу Похититель трупов.

Читайте также: Какой бой сорвался! Фьюри остался без соперника

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"Готов ли Сиренко к боям с топовыми супертяжами? Думаю, да. Он должен выйти на них уже в следующем году. Это не займет много времени.

У него есть навыки, он знает, как боксировать, как действовать в ринге, умеет держать удар. Поэтому я считаю, что Влад будет готов к этим боям в следующем году.

Сможет ли он побить Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта? Сомневаюсь, что он справится с Фьюри. А вот Уайт...

Диллиан уже падал пару раз, так что это немного другая история. Сиренко может побить Уайта. Карьера Диллиана идет на спад.

Он уже не настолько хорош, как был два года назад. Думаю, Влад может побить Диллиана прямо сейчас", – сказал Али Башир в интервью Youtube-каналу Два Боковых.

Напомним, что 10 сентября Владислав Сиренко в первом раунде эффектным ударом нокаутировал российского соперника Александра Устинова.

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Ранее мы писали, что двоюродный брат знаменитого французского футболиста Карима Бензема продержался против Владислава Сиренко менее четырех раундов. Смотрите, как украинец отключил Уата.

Сиренко в деле
Сиренко в деле / Фото: ulionsboxingpromotions

Всего 26-летний украинский боксер провел 18 поединков на профи-ринге, в которых одержал 18 побед, в том числе 15 нокаутом.

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На данный момент украинец входит в ТОП-40 лучших тяжеловесов мира и является вторым, после Усика, среди украинских боксеров этой категории.

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