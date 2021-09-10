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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Так буде з кожним! Дивіться, як українець бив росіянина

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 вересня, 22:07
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Український боксер Владислав Сіренко в першому раунді ефектним ударом нокаутував російського суперника Олександра Устинова
Устинов протримався лише раунд
Устинов протримався лише раунд

У Парижі пройшов вечір боксу, де в рингу відбулося україно-російське протистояння. І воно завершилося впевненою перемогою України.

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Чемпіон WBC Asia Владислав Сіренко в першому ж раунді нокаутував російського боксера Олександра Устинова.

Наш боксер почав поєдинок дуже активно. І дуже швидко його завершив. Потужний удар правою відправив Устинова на настил рингу і рефері зупинив поєдинок.

Це 18-я перемога Владислава Сіренка на професійному рингу. І 15 – нокаутом.

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Раніше ми писали, що двоюрідний брат знаменитого французького футболіста Каріма Бензема протримався проти Владислава Сіренка менше чотирьох раундів. Дивіться, як українець відключив Уата.

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