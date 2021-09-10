Так буде з кожним! Дивіться, як українець бив росіянина

У Парижі пройшов вечір боксу, де в рингу відбулося україно-російське протистояння. І воно завершилося впевненою перемогою України.
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Чемпіон WBC Asia Владислав Сіренко в першому ж раунді нокаутував російського боксера Олександра Устинова.
Наш боксер почав поєдинок дуже активно. І дуже швидко його завершив. Потужний удар правою відправив Устинова на настил рингу і рефері зупинив поєдинок.
Це 18-я перемога Владислава Сіренка на професійному рингу. І 15 – нокаутом.
Раніше ми писали, що двоюрідний брат знаменитого французького футболіста Каріма Бензема протримався проти Владислава Сіренка менше чотирьох раундів. Дивіться, як українець відключив Уата.