Событие 2021 года в украинском спорте: голосование

Украинские спортсмены пошумели на мировой арене в 2021 году. Мы радовались победе на Олимпиаде, переживали за Усика в Лондоне и сходили с ума со вместе с футболистами в Шотландии

Претенденты на звание спортивное событие года / Фото: Коллаж: Сегодня

Давайте вместе определим, какое событие стало главным для украинского спорта. Чтобы облегчить вам выбор, мы подобрали тройку самых достойных кандидатов.

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Золото Беленюка на Олимпиаде-2020

Несмотря на то, что Олимпиада-2020 стала для Украины худшей в истории, у нас был повод для гордости.

Борец Жан Беленюк после серебра Рио-2016 таки стал олимпийским чемпионом, хотя из-за травмы плеча украинец до последнего не знал, сможет ли поехать в Японию.

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Но благодаря ему в Токио прозвучал гимн Украины.

Победа Усика над Джошуа

Александр Усик завоевал все, что только можно в крузервейте, а теперь покоряет супертяжелый вес. Никто не верил в "мелкого" украинца, а он взял и победил грозного Энтони Джошуа!

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Да еще и как! Ни один болельщик или эксперт в мире не усомнился в превосходстве Александра.

Усик вернул в Украину пояса IBF, IBO, WBA и WBO, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко. Осталось только забрать у Фьюри пояс Виталия…

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Выход сборной Украины в 1/4 Евро-2020

После ЧМ-2006 нашей национальной команде нечем было похвастаться, а выступление на Евро-2016 и вовсе хотелось забыть, как страшный сон.

Но лето 2021 года снова заставило болельщиков гордиться своей командой. Андрея Шевченко критиковали за не самую яркую игру на турнире, но все же сборная подарила фанатам незабываемые эмоции.

Чего только стоит победный гол Довбика в ворота Швеции на последних секундах матча в Глазго! За такое можно простить все.