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Тест: что вы знаете о лучшем спортсмене года? 10 фактов об Александре Усике

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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1 января, 10:34
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Проверьте себя, чтобы узнать за какой клуб играл в детстве Александр и за какой сейчас болеет, какого героя озвучивал в мультфильме и что думает о декоммунизации
Александр Усик благодарен своим болельщикам за поддержку
Александр Усик благодарен своим болельщикам за поддержку / Фото: Reuters

По мнению читателей Сегодня|Спорт, лучшим спортсменом Украины в 2021 году стал боксер Александр Усик.

Немудрено, Усик – чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе. В зрелищном поединке он победил по очкам Энтони Джошуа и увез из Лондона чемпионские пояса.

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Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко! А в будущем может замахнуться на звание абсолютного чемпиона мира.

Смотрите лучшие моменты боя Усик – Джошуа:

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Но как хорошо вы знаете нашего героя? Проверьте себя. Мы собрали десять разных фактов об Александре Усике и сделали тест.

10 фактов об Александре Усике

Гонг
1/10

Александр родился в один день со своим кумиром:

Майком Тайсоном
6 %
Мухаммедом Али
72 %
Василием Ломаченко
22 %
Усик родился 17 января, как и лучший боксер в истории Мухаммед Али.
Дальше
2/10

В детстве Усик занимался футболом, играл за...

Шахтер
6 %
Десну
22 %
Таврию
72 %
На позиции полузащитника выступал за симферопольскую Таврию.
Дальше
3/10

После побед в ринге танцует...

Гопак
89 %
Лезгинку
11 %
Танго
0 %
Помимо футбола и бокса, Усик также занимался народными танцами. И в ринге исполняет гопак.
Дальше
4/10

Чей Крым?

Украины
28 %
России
11 %
Божий
61 %
Усик ни разу прямо не сказал, что Россия оккупировала Крым. Один из самых популярных его ответов: "Крым – это Крым" или "Крым – Божий".
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5/10

Сейчас Усик ездит на очень дорогих автомобилях, а какая первая была машина у боксера?

Жигули
56 %
Шкода
33 %
Опель
11 %
Первой личной машиной Усика стала Skoda Octavia.
Дальше
6/10

Любимый фильм боксера?

Москва слезам не верит
28 %
Рокки
56 %
Тени забытых предков
17 %
Перед боем с Чисорой Усик сказал, что его любимый фильм "Москва слезам не верит".
Дальше
7/10

В свободное время Александр...

Рисует картины
11 %
Пишет стихи
83 %
Вяжет носки
6 %
Усик мечтает выпустить поэтический сборник. Стихов он уже написал не мало.
Дальше
8/10

Какое отношение Усика к декоммунизации в Украине? Тех, кто ее проводит нужно...

Наградить медалями
17 %
Игнорировать
39 %
Дать веревку, пускай повесятся
44 %
В интервью каналу "Эхо Киев" Усик категорично заявил: "Те люди, которые хотят провести декоммунизацию, пусть возьмут мыло, веревку и повесятся".
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9/10

За какой футбольный клуб болеет?

Динамо
83 %
Манчестер Сити
17 %
Милан
0 %
В одном из интервью Усик заявил, что болеет за Динамо. А его сын – за Шахтер.
Дальше
10/10

Кого боксер озвучивал в мультфильме "Украденная принцесса: Руслан и Людмила"?

Руслана
11 %
Бандита
50 %
Кота
39 %
Голосом Усика говорил бандит Шлем.
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