Тест: что вы знаете о лучшем спортсмене года? 10 фактов об Александре Усике

Проверьте себя, чтобы узнать за какой клуб играл в детстве Александр и за какой сейчас болеет, какого героя озвучивал в мультфильме и что думает о декоммунизации
Александр Усик благодарен своим болельщикам за поддержку / Фото: Reuters
По мнению читателей Сегодня|Спорт, лучшим спортсменом Украины в 2021 году стал боксер Александр Усик.
Немудрено, Усик – чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе. В зрелищном поединке он победил по очкам Энтони Джошуа и увез из Лондона чемпионские пояса.
Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко! А в будущем может замахнуться на звание абсолютного чемпиона мира.
Смотрите лучшие моменты боя Усик – Джошуа:
Но как хорошо вы знаете нашего героя? Проверьте себя. Мы собрали десять разных фактов об Александре Усике и сделали тест.
10 фактов об Александре Усике
Гонг
1/10
Александр родился в один день со своим кумиром:
Майком Тайсоном
6
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Мухаммедом Али
72
%
Василием Ломаченко
22
%
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2/10
В детстве Усик занимался футболом, играл за...
Шахтер
6
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Десну
22
%
Таврию
72
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3/10
После побед в ринге танцует...
Гопак
89
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Лезгинку
11
%
Танго
0
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4/10
Чей Крым?
Украины
28
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России
11
%
Божий
61
%
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5/10
Сейчас Усик ездит на очень дорогих автомобилях, а какая первая была машина у боксера?
Жигули
56
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Шкода
33
%
Опель
11
%
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6/10
Любимый фильм боксера?
Москва слезам не верит
28
%
Рокки
56
%
Тени забытых предков
17
%
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7/10
В свободное время Александр...
Рисует картины
11
%
Пишет стихи
83
%
Вяжет носки
6
%
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8/10
Какое отношение Усика к декоммунизации в Украине? Тех, кто ее проводит нужно...
Наградить медалями
17
%
Игнорировать
39
%
Дать веревку, пускай повесятся
44
%
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9/10
За какой футбольный клуб болеет?
Динамо
83
%
Манчестер Сити
17
%
Милан
0
%
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10/10
Кого боксер озвучивал в мультфильме "Украденная принцесса: Руслан и Людмила"?
Руслана
11
%
Бандита
50
%
Кота
39
%
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