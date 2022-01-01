Усик не повірить: названо наступного суперника Ф'юрі

Так-так, Ф'юрі та Вайлдер можуть побитися вже учетверте.
Справа в тому, що Ділліан Вайт, який має "тимчасовий" чемпіонський пояс WBC, з великою ймовірністю відмовиться від першочергового права на бій із Ф'юрі – Вайта не влаштовує рішення WBC про те, що йому дістанеться лише 20% призового фонду поєдинку.
Якщо Вайт відмовиться битися з Ф'юрі на таких умовах, Всесвітня боксерська рада відбере у Ділліана тимчасовий пояс і понизить його в рейтингу.
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Отже, як повідомляє Worldboxingnews, шанс на бій із Циганським королем отримає Деонтей Вайлдер – зараз саме він перебуває на першому рядку рейтингу WBC. Нижче розташовуються Джо Джойс, але той нині травмований, та Енді Руїс, який теоретично також може стати візаві для Ф'юрі.
Нагадаємо, Ф'юрі та Вайлдер уже билися тричі. Перший бій завершився внічию, два наступні нокаути виграв Тайсон. Невже їм не набридло?
При цьому раніше Ф'юрі назвав Вайлдера одним із бажаних суперників на 2022 рік. викресливши з цього списку Усика.
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