1 січня 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🤖 Техніка майбутнього ⚽ Арсенал - МанСіті: онлайн 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик не повірить: названо наступного суперника Ф'юрі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 січня, 15:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Циганський король навесні може побитися не Олександром Усиком і не з Ділліаном Вайтом, а з Деонтеєм Вайлдером – уже вчетверте
Усик - у відкладених для Ф'юрі
Усик - у відкладених для Ф'юрі / Фото: Reuters

Так-так, Ф'юрі та Вайлдер можуть побитися вже учетверте.

Справа в тому, що Ділліан Вайт, який має "тимчасовий" чемпіонський пояс WBC, з великою ймовірністю відмовиться від першочергового права на бій із Ф'юрі – Вайта не влаштовує рішення WBC про те, що йому дістанеться лише 20% призового фонду поєдинку.

Реклама

Якщо Вайт відмовиться битися з Ф'юрі на таких умовах, Всесвітня боксерська рада відбере у Ділліана тимчасовий пояс і понизить його в рейтингу.

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт
Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Отже, як повідомляє Worldboxingnews, шанс на бій із Циганським королем отримає Деонтей Вайлдер – зараз саме він перебуває на першому рядку рейтингу WBC. Нижче розташовуються Джо Джойс, але той нині травмований, та Енді Руїс, який теоретично також може стати візаві для Ф'юрі.

Реклама

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, Ф'юрі та Вайлдер уже билися тричі. Перший бій завершився внічию, два наступні нокаути виграв Тайсон. Невже їм не набридло?

Реклама

При цьому раніше Ф'юрі назвав Вайлдера одним із бажаних суперників на 2022 рік. викресливши з цього списку Усика.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Хетафе

Завтра

15:00

Реал

6.10

3.80

1.64

Челсі

Завтра

18:30

Ліверпуль

3.00

3.40

2.33
Опитування
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти