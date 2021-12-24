Подія 2021 року в українському спорті: голосування

Українські спортсмени пошуміли на світовій арені у 2021 році. Ми раділи перемозі на Олімпіаді, переживали за Усика в Лондоні і божеволіли разом із футболістами в Шотландії

Претенденти на звання спортивная подія року / Фото: Колаж: Сьогодні

Давайте разом визначимо, яка подія стала головною для українського спорту. Щоб полегшити вибір, ми підібрали трійку найгідніших кандидатів.

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Золото Беленюка на Олімпіаді-2020

Незважаючи на те, що Олімпіада-2020 стала для України найгіршою в історії, у нас був привід для гордості.

Борець Жан Беленюк після срібла Ріо-2016 таки став олімпійським чемпіоном, хоча через травму плеча українець до останнього не знав, чи зможе поїхати до Японії.

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Але завдяки йому у Токіо пролунав гімн України.

Перемога Усика над Джошуа

Олександр Усик завоював усе, що тільки можна у крузервейті, а тепер підкорює надважку вагу. Ніхто не вірив у "дрібного" українця, а він узяв і переміг грізного Ентоні Джошуа!

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Та ще й як! Жоден уболівальник чи експерт у світі не засумнівався у перевазі Олександра.

Усик повернув в Україну пояси IBF, IBO, WBA та WBO, які раніше належали Володимиру Кличку. Залишилося тільки забрати у Ф'юрі пояс Віталія...

Олександр Усік після перемоги над Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Вихід збірної України до 1/4 Євро-2020

Після ЧС-2006 нашій національній команді не було чим похвалитися, а виступ на Євро-2016 взагалі хотілося забути, як страшний сон.

Але літо 2021 року знову змусило вболівальників пишатися своєю командою. Андрія Шевченка критикували за не найяскравішу гру на турнірі, але все ж таки збірна подарувала фанатам незабутні емоції.

Чого тільки вартий переможний гол Довбика у ворота Швеції на останніх секундах матчу у Глазго! За таке можна пробачити все.