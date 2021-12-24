Найкраща українська спортсменка 2021 року: голосування

Давайте разом визначимо, хто ж заслужив на звання кращої спортсменки України у 2021 році. Щоб полегшити вибір, ми підібрали четвірку найгідніших кандидаток.
Читайте також: Найкращий український спортсмен 2021 року: голосування
Далі по темі
Людмила Лузан
Людмила стала справжнім відкриттям 2021 року. Веслування не найпопулярніший вид спорту в Україні, але Лузан зуміла голосно заявити про себе, завоювавши дві медалі на Олімпіаді-2020.
Людмила стала бронзовою призеркою у спринті на 200-метрівці, а потім виборола золото на дистанції 500 метрів у парі з Анастасією Четвериковою.
До олімпійських медалей Лузан додала два золота, срібло та бронзу чемпіонату Європи, а також срібло чемпіонату світу.
Еліна Світоліна
Українка стала героїнею спочатку у світському плані, а потім і у спортивному. У середині липня Еліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Яка там Олімпіада?
Але Світоліна довела, що честь країни для неї важливіша за медовий місяць. Українка прикро програла у півфіналі Токіо-2020, але потім на жилах вирвала бронзову медаль!
Анжеліка Терлюга
Карате вперше було представлено у програмі Олімпіади у 2020 році і вже на наступних Іграх цього виду не буде.
Але Анжеліка встигла вихопити срібну медаль – першу для України у цій дисципліні.
Олена Старікова
Спринт на велотреку є коронною дисципліною українки, але мало хто очікував, що по дорозі до олімпійської медалі українка виб'є першого номера світового рейтингу! Тому срібло Токіо-2020 для Олени схоже на золоту медаль.