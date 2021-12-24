Найкращий український спортсмен 2021 року: голосування

Найкращий український спортсмен 2021 року. Хто він? Серед кандидатів – чемпіон та медалісти Олімпіади-2020 та практично абсолютний чемпіон з боксу

Претенденти на звання кращого спортсмена 2021 року в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Давайте разом визначимо, хто ж заслужив на звання найкращого спортсмена України у 2021 році. Щоб полегшити вам вибір, ми підібрали четвірку найбільших гідних кандидатів.

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Олександр Усик

25 вересня в Лондоні колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа та завоював титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі.

Усик повернув в Україну титули, які раніше належали Володимиру Кличку! А в майбутньому може замахнутись на звання абсолюту.

Олександр Усік / Фото: Reuters

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Жан Беленюк

Після срібла Ріо-2016 Жан Беленюк таки виконав свою дитячу мрію та став олімпійським чемпіоном! На Олімпіаді-2020 у Токіо українець зім'яв усі своїх опонентів, а після перемоги у фіналі розплакався. Це була єдина золота медаль України у Токіо.

Жан Беленюк / Фото: Reuters

Михайло Романчук

Михайло завоював дві медалі на Олімпіаді-2020. Українець почав виступ у Токіо з олімпійського рекорду, але, на жаль, повторити цей же результат у фінальних запливах йому не вдалося.

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На дистанції 800 метрів він став бронзовим призером, а на 1500 метрах українець завоював срібло.

Михайло Романчук / Фото: Reuters

Олександр Хижняк

Найкращий український боксер-аматор впевнено йшов до олімпійського золота і лише трагедія у третьому раунді фінального поєдинку не дозволила йому стати в один ряд із Кличком, Усиком та Ломаченком.