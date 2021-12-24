Лучший украинский спортсмен 2021 года: голосование

Давайте вместе определим, кто же заслужил звание лучшего спортсмена Украины в 2021 году. Чтобы облегчить вам выбор, мы подобрали четвертку самых достойных кандидатов.
Александр Усик
25 сентября в Лондоне бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе.
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Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко! А в будущем может замахнуться на звание абсолюта.
Жан Беленюк
После серебра Рио-2016 Жан Беленюк таки исполнил свою детскую мечту и стал олимпийским чемпионом! На Олимпиаде-2020 в Токио украинец смял все своих оппонентов, а после победы в финале расплакался. Это была единственная золотая медаль Украины в Токио.
Михаил Романчук
Михаил завоевал две медали на Олимпиаде-2020. Украинец начал выступление в Токио с олимпийского рекорда, но, к сожалению, повторить это же результат в финальных заплывах ему не удалось.
На дистанции в 800 метров он стал бронзовым призером, а на 1500 метрах украинец завоевал серебро.
Александр Хижняк
Лучший украинский боксер-любитель уверенно шел к олимпийскому золоту и лишь трагедия в третьем раунде финального поединка не позволила ему встать в один ряд с Кличко, Усиком и Ломаченко.