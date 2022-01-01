Тест: що ви знаєте про найкращого спортсмена року? 10 фактів про Олександра Усика

Перевірте себе, щоб дізнатися за який клуб грав у дитинстві Олександр і за який зараз вболіває, якого героя озвучував у мультфільмі і що думає про декомунізацію

Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку / Фото: Reuters

На думку читачів Сьогодні|Спорт, найкращим спортсменом України у 2021 році став боксер Олександр Усик.

Не дивно, Усик – чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі. У видовищному поєдинку він переміг за очками Ентоні Джошуа та привіз із Лондона чемпіонські пояси.

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Усик повернув в Україну титули, якими раніше володів Володимир Кличко! А у майбутньому може замахнутися на звання абсолютного чемпіона світу.

Дивіться найкращі моменти бою Усик – Джошуа:

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Але як добре ви знаєте нашого героя? Перевірте себе. Ми зібрали десять різних фактів про Олександра Усика і зробили тест.