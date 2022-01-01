Тест: що ви знаєте про найкращого спортсмена року? 10 фактів про Олександра Усика

Перевірте себе, щоб дізнатися за який клуб грав у дитинстві Олександр і за який зараз вболіває, якого героя озвучував у мультфільмі і що думає про декомунізацію
Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку / Фото: Reuters
На думку читачів Сьогодні|Спорт, найкращим спортсменом України у 2021 році
став боксер Олександр Усик.
Не дивно, Усик – чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі. У видовищному поєдинку він переміг за очками Ентоні Джошуа та привіз із Лондона чемпіонські пояси.
Усик повернув в Україну титули, якими раніше володів Володимир Кличко! А у майбутньому може замахнутися на звання абсолютного чемпіона світу.
Дивіться найкращі моменти бою Усик – Джошуа:
Але як добре ви знаєте нашого героя? Перевірте себе. Ми зібрали десять різних фактів про Олександра Усика і зробили тест.
10 фактів про Олександра Усика
Гонг!
1/10
Олександр народився в один день зі своїм кумиром:
Майком Тайсоном
6
%
Мухаммедом Алі
72
%
Василем Ломаченком
22
%
Далі
2/10
В детстве Усик займався футболом, грав за...
Шахтар
6
%
Десну
22
%
Таврію
72
%
Далі
3/10
Після перемог у рингу танцює...
Гопак
89
%
Лезгінку
11
%
Танго
0
%
Далі
4/10
Чий Крим?
України
28
%
Росії
11
%
Божий
61
%
Далі
5/10
Зараз Усик їздить на дуже дорогих автомобілях, а яка перша була машина у боксера?
Жигулі
56
%
Шкода
33
%
Опель
11
%
Далі
6/10
Улюблений фільм боксера?
Москва сльозам не вірить
28
%
Роккі
56
%
Тіні забутих предків
17
%
Далі
7/10
У вільний час Олександр...
Малює картини
11
%
Пише вірші
83
%
В'яже шкарпетки
6
%
Далі
8/10
Яке ставлення Усика до декомунізації в Україні? Тих, хто її проводить потрібно...
Нагородити медалями
17
%
Ігнорувати
39
%
Дати мотузку, хай повісяться
44
%
Далі
9/10
За який футбольний клуб вболіває?
Динамо
83
%
Манчестер Сіті
17
%
Мілан
0
%
Далі
10/10
Кого боксер озвучував у мультфільмі "Викрадена принцеса: Руслан та Людмила"?
Руслана
11
%
Бандита
50
%
Кота
39
%
Далі