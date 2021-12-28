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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Я спустошений! Усик ногою відправив на пенсію британця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 грудня, 11:12
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Зірковий британський боксер Тоні Беллью згадав, як три роки тому програв українцю нокаутом бій за титул абсолютного чемпіона світу у крузервейті, після чого повісив рукавички на цвях
Усик vs Белью. Перемога нокаутом
Усик vs Белью. Перемога нокаутом / Фото: Getty Images

Олександру Усику часто закидають відсутність нокаутуючого удару. Але досить згадати, як він відправив на пенсію британця Тоні Беллю наприкінці 2018-го, аби зрозуміти – що це не так.

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Сьогодні Беллью, який після тієї поразки від Усика завершив боксерську кар'єру, розповів, чому він програв йому нокаутом. За словами британця, вирішальну роль відіграла передня нога українця.

"Насправді я не хотів битися з Усиком. Я вирушив у медовий місяць, але тут цей хлопець, який не знає жодного слова англійською, прокричав: "Тоні Беллью, я хочу Тоні Беллью!" І я подумав: "От же ж мерзотник!", розлютився і зателефонував своєму промоутеру", – наводить слова Тоні Беллью Fightnews з посиланням на канал Sheikhy's Sports Journeys & Life on the Ground Pod.

Ось так Усик нокаутував Белью
Ось так Усик нокаутував Белью / Фото: Getty Images

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"Я вийшов на бій з Усиком у найкращій формі, яку тільки міг набрати. Після медового місяця мені довелося скидати страшенно багато ваги, але це ніяк не позначилося на поєдинку. Я був у неймовірній формі".

"Я ідеально виконував план на бій, але справа в тім, що я втомився. І знаєте, чому? Тому що він змусив мене втомитися. Я був виснажений. Усик був дуже сильний у тому, що робив. Він чинив тиск через передню ногу, постійно перебував на ударній дистанції за рахунок передньої ноги. Це спустошило мене".

"Я був не фізично втомленим, а психологічно спустошеним. Мій мозок не встигав працювати на одному рівні з його мозком. Я захоплювався Усиком перед тим боєм і ще більше почав поважати його після", – додав Тоні Беллью.

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Нагадаємо, після Тоні Беллью у Олександра Усика були перемоги ще над двома британцями – Дереком Чісорою та Ентоні Джошуа – але вже у надважкій вазі.

Усик і його британські візаві
Усик і його британські візаві / Фото: Instagram

За словами колишнього спаринг-партнера українця Девіда Аллена, є лише один боксер, здатний здолати Олександра Усика – це Тайсон Ф'юрі.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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