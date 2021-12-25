Це корм для Усика! Ф'юрі навангували шокуючий розгром

Тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт, який був спаринг-партнером Олександра Усика, розповів, чому українець здолає Циганського короля

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Ф'юрі розгромив Усика за кількістю дітей на різдвяному фото, але в рингу в поєдинку з українцем на британця чекає фіаско.

Таку заяву зробив колишній спаринг-партнер Олександра Усика американець Малік Скотт, який останнім часом працює тренером Деонтея Вайлдера.

Реклама

"Я не думаю, що перемога над Ф'юрі – це щось незвичайне. Я вважаю, що якщо ти не є надзвичайно небезпечним стрільцем, як Вайлдер, то будеш кормом для Усика", – наводить слова Маліка Скотта Fightnews із посиланням на Boxingnewsonline.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

"Нині зручний час для Усика, щоб побитися з Ф'юрі. Так, Тайсон побив Вайлдера, але він уже не той, що раніше. Крім мене, про це каже тільки одна людина – Джон Фюрі, його батько".

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

"Стиль, в якому нині б'ється Ф'юрі, спрацює на Усика і дозволить йому виграти цю битву. Якщо хтось і може побити Олександра, то це Тайсон часів бою з Володимиром Кличком. Але цей новий Ф'юрі зручний для Олександра. Не дивуйтеся, якщо Усик стане абсолютним чемпіоном світу і переможе Ф'юрі наступного року".

"Ф'юрі переміг Вайлдера після 11 раундів рубки. Він не майстер нокаутів. Як Ф'юрі впорається з ударами Усика, коли зрозуміє, що цей хлопець б'є важче, ніж він очікував? Як закінчиться їхній бій? Я чекаю, що Усик поб'є Тайсона", – підсумував Малік Скотт.

Малік Скотт захоплюється Олександром Усіком / Фото: Instagram

Реклама

Зазначимо, що навесні Усика чекає реванш з Ентоні Джошуа, а Ф'юрі – поєдинок з Ділліаном Вайтом. Якщо Олександр та Тайсон переможуть, то у другій половині 2022-го зійдуться за титул абсолютного чемпіона у хевівейті.

Додамо, що раніше Малік Скотт розкрив секрет успіху Усика – це пекельний зоопарк на тренуваннях.

ДИВІТЬСЯ, ЯК УСИК ПЕРЕМІГ ДЖОШУА