Ф'юрі розгромив Усика! Фіаско на Різдво

Британський боксер Тайсон Ф'юрі показав сімейне фото на Різдво. У цьому компоненті він на голову випередив свого конкурента у суперважкій вазі Олександра Усика

Тайсон Ф'юрі VS Олександр Усик / Фото: AFP

Для святкового фото Тайсон зібрав всю свою сім'ю – дружину Періс та шістьох дітей: дочок Венесуелу Лінду, Валенсію Ембер, Атіну та синів Прінса Джона Джеймса, Прінса Тайсона Люка, Прінса Адоніса Амазайя.

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Так, тут Усику з ним тягатися складно. Українець разом із дружиною Катериною виховує вдвічі менше дітей – доньку Єлизавету та синів Кирила та Михайла.

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Але це можна легко поправити, а головне – який результат боксери покажуть на рингу, коли все-таки зійдуться віч-на-віч.

До речі, щось дивне відбувається навколо їхнього ймовірного поєдинку. Тайсон Ф'юрі викреслив Олександра Усика зі списку своїх суперників на 2022 рік. А президент промоутерської компанії Top Rank повернув туди українця.

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А перед боєм Ломаченка та Коммі у Нью-Йорку боксери тепло привітали один одного, а потім за спиною Ф'юрі на камеру принизив Усика.