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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Пекельний зоопарк. Тренер Вайлдера розкрив секрет тренувань Усика

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 грудня, 13:19
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Відомий американський боксер Малік Скотт поділився спогадами про спільну роботу з українським боксером Олександром Усиком
Малік Скотт захоплюється Олександром Усіком
Малік Скотт захоплюється Олександром Усіком / Фото: Instagram

Тренер Деонтея Вайлдера свого часу був спаринг-партнером чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика. Умови тренувань українського боксера були дуже важкими, за рахунок цього Усику було набагато легше боксувати на рингу, вважає Малік Скотт.

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"Мені подобається спостерігати за Олександром Усиком. Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі вразили суперважкий дивізіон своєю трилогією, проте Усик в ударі. Він не просто гарний, він чудовий.

Я їздив до нього у тренувальний табір – це був наполовину зоопарк, наполовину ліс. Ринг там був найменшим у світі. Коли Усик сказав мені, що використовує цей ринг для підготовки до бою з Муратом Ґассієвим, я зрозумів, що він за людина.

2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика
2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика / Фото: Getty Images

Він дуже ускладнює життя під час тренувань, завдяки чому йому легко на полі битви. Коли ви бачите його спокійним, холоднокровним та безтурботним у поєдинку, який має стати боєм його життя, то це тому, що він щойно покинув тренувальний табір "Пекельний зоопарк". Бій – це легко для нього", – цитує Маліка Скотта fightnews.info.

/ Фото: Instagram

Раніше Малік Скотт заявив, що не бачить у українського боксера особливих шансів проти могутності потужного Циганського короля.

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"Якщо Ф'юрі своєю масою в 126 кг навалювався на Деонтея, щоб втомити його, то, як ви гадаєте, що він робитиме з Усиком? Ф'юрі попре на Усика, щоб навалитися на нього і розтерзати", – говорив Скотт.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Раніше ми писали, що з'явилися нові терміни можливого бою Усик – Ф'юрі. Спочатку стверджували, що це протистояння може відбутися восени 2022 року, потім – що навесні, напередодні промоутер Тайсона заговорив про літо.

Усику потрібно провести реванш з Ентоні Джошуа. Переможець цього бою проведе об'єднавчий поєдинок із Ф'юрі.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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