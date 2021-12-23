26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
26 грудня 19:30
Астон Вілла --
Челсі --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Кличко відмовився від ролі лиходія у фільмі про Джеймса Бонда

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
23 грудня, 22:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий український боксер Володимир Кличко відмовився від ролі лиходія у знаменитій кінофраншизі про Джеймса Бонда. Тоді для нього важливішою була кар'єра в боксі
Кличко міг знятися в "Джеймсі Бонді"
Кличко міг знятися в "Джеймсі Бонді" / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз Кличко взяв участь у реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями". Але побачити на великих екранах українця ми могли набагато раніше.

Читайте також: Кличко засікла камера відеоспостереження, поки його шукають слідчі у Німеччині

Реклама

Так, Володимир зіграв епізодичні ролі у таких картинах як "Одинадцять друзів Оушена", "Красавчик", "Красавчик 2" та "Кров'ю і потім: Анаболіки", але в "Джеймсі Бонді" йому пропонували набагато важливішу роль.

"Мене запитали через агентство, чи можу я взяти участь в електронному кастингу на роль лиходія з "Джеймса Бонда", оскільки вони шукали відповідного чоловіка.

Моя дівчина на той час була актрисою (Хейден Панеттьєр – прим.) і підказала мені, як це краще зробити", – згадував Кличко.

Володимир Кличко та Хейден Панеттьєр
Володимир Кличко та Хейден Панеттьєр / Фото: Getty Images

Допомога Хейден, очевидно, пішла на користь боксеру, адже незабаром його запросив до Лондона режисер Сем Мендес.

Реклама

Кличко знову повторив репліки з кастингу на камеру, що стало для Мендеса підтвердженням правильного вибору.

Режисер "бондіани" Сем Мендес
Режисер "бондіани" Сем Мендес / Фото: Getty Images

Проте Володимир змушений був відмовитися від участі у зйомках.

Реклама

"Я сказав Сему Мендесу, що виділю для зйомок чотири-шість тижнів, на що він відповів: "Ти що, божевільний? На зйомки йде шість місяців, тебе треба навчати – це величезне виробництво."

Але це було в 2014 році, коли моя кар'єра була в самому розпалі, тому я сказав, що мені дуже шкода, але я маю відмовитися", – додав боксер.

Кличко відмовився від ролі, яка б могла стати вінцем кар'єри для будь-якого актора. Чи шкодує він про своє рішення?

"Так і ні, участь у "Джеймсі Бонді" – це, звичайно, щось особливе, але тоді бокс був для мене надто важливим", – зізнався Кличко в інтерв'ю tvmovie.de.

Ймовірно, йдеться про фільм "007: Спектр". Роль головного лиходія дісталася Крістофу Вальцу, а антагоніста дрібніше зіграв колишній рестлер Дейв Батіста. Фільм у прокаті зібрав 880,6 млн. доларів.

Кадр із фільму "007: Спектр"

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Манчестер Сіті

26 груд

17:00

Лестер

1.20

7.70

14.00

Астон Вілла

26 груд

19:30

Челсі

5.30

3.60

1.71

Ньюкасл

27 груд

22:00

Манчестер Юнайтед

6.80

4.50

1.47
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти