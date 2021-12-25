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Адский зоопарк. Тренер Уайлдера раскрыл секрет тренировок Усика

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 декабря, 13:19
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Известный американский боксер Малик Скотт поделился воспоминаниями о совместной работе с украинским боксером Александром Усиком
Малик Скотт восхищается Александром Усиком
Малик Скотт восхищается Александром Усиком / Фото: Instagram

Тренер Деонтея Уайлдера в свое время был спарринг-партнером чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика. Условия тренировок украинского боксера были очень тяжелыми, за счет этого Усику было намного легче боксировать на ринге, считает Малик Скотт.

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"Мне нравится наблюдать за Александром Усиком. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри потрясли супертяжелый дивизион своей трилогией, однако Усик в ударе. Он не просто хорош, он великолепен.

Я ездил в его тренировочный лагерь – это был наполовину зоопарк, наполовину лес. Ринг там был самым маленьким в мире. Когда Усик сказал мне, что использует этот ринг для подготовки к бою с Муратом Гассиевым, я понял, что он за человек.

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика
В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Он очень усложняет себе жизнь во время тренировок, благодаря чему ему легко на поле битвы. Когда вы видите его спокойным, хладнокровным и безмятежным в поединке, который должен стать боем его жизни, то это потому, что он только что покинул тренировочный лагерь "Адский зоопарк". Бой – это легко для него", – цитирует Малика Скотта fightnews.info.

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее Малик Скотт заявил, что не видит у украинского боксера особых шансов против мощи массивного Цыганского короля.

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"Если Фьюри своей массой в 126 кг наваливался на Деонтея, чтобы утомить его, то, как вы думаете, что он будет делать с Усиком? Фьюри попрет на Усика, чтобы навалиться на него и растерзать", – говорил Скотт.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Ранее мы писали, что появились новые сроки возможного боя Усик – Фьюри. Сперва утверждали, что это противостояние может состояться осенью 2022 года, затем – что весной, накануне же промоутер Тайсона заговорил о лете.

Усику нужно провести реванш с Энтони Джошуа. Победитель этого боя проведет объединительный поединок с Фьюри.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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