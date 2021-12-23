26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
26 декабря 19:30
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Кличко отказался от роли злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
23 декабря, 22:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко отказался от роли злодея в знаменитой кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Тогда для него важнее была карьера в боксе
Кличко мог сняться в "Джеймсе Бонде"
Кличко мог сняться в "Джеймсе Бонде" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас Кличко принял участие в реалити-шоу "Погоня за знаменитостями", но увидеть на больших экранах украинца мы могли намного раньше.

Читайте также: Кличко засекла камера видеонаблюдения, пока его ищут следователи в Германии

Реклама

Да, Владимир сыграл эпизодические роли в таких картинах как "Одиннадцать друзей Оушена", "Красавчик", "Красавчик 2" и "Кровью и потом: Анаболики", но в "Джеймсе Бонде" ему предлагали намного важнее роль.

"Меня спросили через агентство, могу ли я поучаствовать в электронном кастинге на роль злодея из "Джеймса Бонда", поскольку они искали подходящего мужчину.

Моя девушка в то время была актрисой (Хейден Панеттьер – прим.) и дала мне подсказки, как это лучше сделать", – вспоминал Кличко.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер / Фото: Getty Images

Помощь Хейден, очевидно, пошла на пользу боксеру, ведь вскоре он был приглашен в Лондон режиссером Сэмом Мендесом.

Реклама

Кличко снова повторил реплики из кастинга на камеру, что стало для Мендеса подтверждением правильного выбора.

Режиссер "бондианы" Сэм Мендес
Режиссер "бондианы" Сэм Мендес / Фото: Getty Images

Однако Владимир вынужден был отказаться от участия в сьемках.

Реклама

"Я сказал Сэму Мендесу, что выделю для сьемок четыре-шесть недель, на что он ответил: "Ты что, сумасшедший? На съемки уходит шесть месяцев, тебя нужно обучать – это огромное производство."

Но это было в 2014 году, когда моя карьера была в самом разгаре, поэтому я сказал, что мне очень жаль, но я должен отказаться", – добавил боксер.

Кличко отказался от роли, которая могла бы стать венцом карьеры для любого актера. Жалеет ли он о своем решении?

"Да и нет, участие в "Джеймсе Бонде" – это, конечно, нечто особенное, но тогда бокс был для меня слишком важен", – признался Кличко в интервью tvmovie.de.

Вероятно, речь идет о фильме "007: Спектр". Роль главного злодея досталась Кристофу Вальцу, а антагониста помельче сыграл бывший рестлер Дейв Батиста. Фильм в прокате собрал 880,6 млн долларов.

Кадр из фильма "007: Спектр"

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Манчестер Сити

26 дек

17:00

Лестер

1.20

7.70

14.00

Астон Вилла

26 дек

19:30

Челси

5.30

3.60

1.71

Ньюкасл

27 дек

22:00

Манчестер Юнайтед

6.80

4.50

1.47
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять