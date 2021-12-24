Усик уложит Кличко! Тренер поставил крест на возвращении легенды

Александр Усик победил Энтони Джошуа и вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко. А кто бы победил, если бы на ринге сошлись Кличко и Усик?

Кличко VS Усик. Кто победит? / Фото: Коллаж: Сегодня

Ответ на этот вопрос попытался дать бывший тренер обоих наших чемпионов – Джеймс Али Башир. Ранее он назвал самых опасных соперников для Ломаченко.

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Как мы знаем, Кличко мечтает о возвращении на ринг ради рекорда Джорджа Формана. Но сможет ли он конкурировать с нынешним лидером хэвивейта?

"Усик был бы сверхтяжелым испытанием в его 46 лет. Это было бы очень сложно. Усик – это дилемма. Он не может просто вернуться в ринг и боксировать с Усиком.

Кличко в отличной форме / Фото: Instagram

Усик везде, он повсюду, и у него есть удар. Люди в медиа говорят, что у Усика нет сильного удара для хэвивейта.

Удар Усика прочувствовал на себе Джошуа / Фото: Reuters

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Что я говорю таким людям: "Спросите об этом у Энтони Джошуа и Тони Беллью. Спросите, есть ли у него удар, и они вам скажут нечто другое", – рассказал Башир Youtube-каналу Тайк Майсон.

Пока же Кличко штурмует телевидение. Он снялся в немецком реалити-шоу, где убегал от следователей на водном мотоцикле, его догоняли на вертолете.