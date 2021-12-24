Кто побьет Ломаченко? Экс-тренер Кличко назвал самых опасных соперников Василия

Американский тренер Джеймс Али Башир проанализировал топ-боксеров легкого веса и назвал, кто доставит наибольших проблем Василию Ломаченко

Девин Хэйни и Джервонта Дэвис могут создать проблемы Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

После победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми не стихают споры, кто сможет составить конкуренцию украинцу. Бывший тренер Александра Усика и Владимира Кличко Джеймс Али Башир считает, что Василию больше всего стоит опасаться действующего чемпиона WBC Девина Хэйни.

"Потому что Хэйни – боксер. Райан Гарсиа – точно нет, он любит всякие большие движухи, знаете... Но ему не удастся побить Ломаченко. Джервонта "Танк" Дэвис – сильный панчер, но Лома его поймает. Это была бы та еще перестрелка. Два панчера. Ломаченко ведь также хорошо бьет.

Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Реклама

Но я считаю, что все-таки Хэйни. Он уже "дорос". Его беда в том, что у него нет учителя. Коучи есть, но не очень хорошие учителя", – цитирует Али Башира vringe.com.

Девин Хэйни vs Джозеф Диас / Фото: CBS

Добавим, что Василий Ломаченко возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по точности силовых ударов. 48,4% силовых ударов Ломаченко прочувствовали на себе его соперники. На втором месте Джервонта Дэвис с показателем 47,7%. В тройку попал Теренс Кроуфорд – 47%.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Реклама

Отметим, Василий Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа. Ранее промоутер украинского боксера Боб Арум заявил, что в конце 2022 года он организует чемпионский бой Ломаченко и Камбососа.