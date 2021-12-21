Кто тут спит на жовто-блакытных простынях? Кличко сделали крайним в скандале с флагом Ломаченко

Бывший партнер Василия Ломаченко по олимпийской сборной Украины Александр Гвоздик выступил против Владимира Кличко и других критиков, осудивших игнорирование Ломой государственного флага

Василий Ломаченко и Владимир Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик заступился за Василия Ломаченко в скандале, связанном с тем, что после победы над Ричардом Комми в Нью-Йорке Лома укутался во флаг родного Аккермана (Белгород-Днестровского), а не Украины.

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"Жванецкий хорошо сказал: "Патриотизм – это четкое, осознанное понимание, почему мы должны жить хуже других". Это его желание, с чем хочет, с тем и вышел".

"Мог бы портрет своей девушки или жены вынести. Какая разница, с чем он вышел? А Белгород-Днестровский – это что, не Украина? Я в этом плане хейтеров не поддерживаю".

"Может, он захотел бы выйти с флагом Mercedes, потому что тот ему очень нравится. Это его личное дело. Это не говорит о том, что Василий не поддерживает свою страну".

"Человек проделал работу и вынес флаг города, ну захотелось ему так. Он, что кому-то что-то должен? То, что Владимир Кличко пишет... У них же, как я понимаю, отношения не очень складываются. Вася, как я понимаю, не большой фанат искусства Владимира Кличко, поэтому, возможно, Владимир таким образом сделал какой-то ответный шаг".

"В целом… Я не знаю, кто там супер-патриотичен, кого это тревожит и кто там на жовто-блакытных простынях спит, для тех может быть.... Он же не вышел с флагом России".

"Для Украины это сейчас, скажем так, болезненная тема. Но он же не вышел со свастикой, черепом и костями. Вышел человек с флагом своего города, который является частью Украины. В чем проблема? Душа у него так хочет", – сказал каналу USACHEV TV Александр Гвоздик.

Александр Гвоздик и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Напомним, за игнорирование государственного флага после победы над Комми Ломаченко досталось от Владимира Кличко, который возмутился ("Что за черт!") и объяснил Васе, что такое патриотизм.