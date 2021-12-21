Ломаченко против Бури в пустыне: за Васю вступился катмен

Василия Ломаченко обвинили в слабости за то, что не добил Ричарда Комми – за украинца заступился его канадский соратник Расс Анбер

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

В боксерском мире продолжают обсуждать поведение Василия Ломаченко в бою против Ричарда Комми, когда украинец, отправив африканца в нокдаун в седьмом раунде, отказался того добить.

Вместо этого украинец попросил угол ганца выбросить полотенце, что сделано не было, и бой продлился все 12 раундов.

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За такое милосердие Ломаченко уже досталось от бывшего чемпиона мира в двух категориях американца Тимоти Брэдли по прозвищу Буря в пустыне.

"Нельзя делать это в ринге. Ты потряс парня, нужно было нокаутировать. Это показало слабость Ломаченко. Не думаю, что он сделал бы подобное в бою против Камбососа", – отметил Брэдли.

Тимоти Брэдли после завершения карьеры стал экспертом / Фото: Instagram

За Василия заступился его катмен канадец Расс Анбер, отвечающий в углу украинца за устранение повреждений на лице по ходу поединков.

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"Сейчас в боксерском мире не хватает взаимоуважения. У фанатов присутствует ментальность головорезов. И я был разочарован комментариями Тимоти Брэдли, который сказал, что Ломаченко показал свою слабость, когда не добил потрясенного Комми", – приводит слова Анбера Fightnews.

Расс Анбер / Фото: Instagram

"Ломаченко уважает Ричарда. Он знает, что это хороший парень. Комми плакал на ринге, поскольку ему казалось, что он подвел жителей Ганы. Вот как много для него это значило. Лома знал об этом".

Ломаченко победил Комми / Фото: Getty Images

"На пресс-конференции, на взвешивании и в бою было много уважения. Поэтому, видя, что Комми потрясен, Ломаченко отпустил педаль газа и немного снизил обороты. Он понимал, что угол африканца не вмешается, чтобы спасти Комми. А сам Василий не хотел, чтобы Ричард получил дополнительный урон", – добавил катмен украинца.

Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что Комми избежал нокаута, потому что Ломаченко отказался взять на себя убийство.