21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко проти Бурі у пустелі: за Васю заступився катмен

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 грудня, 10:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Василя Ломаченка звинуватили у слабкості за те, що не добив Річарда Коммі – за українця заступився його канадський соратник Расс Анбер
Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

У боксерському світі продовжують обговорювати поведінку Василя Ломаченка у бою проти Річарда Коммі, коли українець, відправивши африканця у нокдаун у сьомому раунді, відмовився його добити.

Натомість українець попросив кут ганця викинути рушник, що зроблено не було, і бій тривав усі 12 раундів.

Реклама

За таке милосердя Ломаченку вже дісталося від колишнього чемпіона світу у двох категоріях американця Тімоті Бредлі на прізвисько Буря в пустелі.

"Не можна робити це в рингу. Ти потряс хлопця, потрібно було нокаутувати. Це засвідчило слабкість Ломаченка. Не думаю, що він зробив би таке в бою проти Камбососа", – зауважив Бредлі.

Тімоті Бредлі після завершення кар'єри став експертом
Тімоті Бредлі після завершення кар'єри став експертом / Фото: Instagram

За Василя заступився його катмен канадець Расс Анбер, який відповідає у куті українця за усунення ушкоджень на обличчі під час поєдинків.

Реклама

"Нині у боксерському світі не вистачає взаємоповаги. У фанатів є ментальність головорізів. І я був розчарований коментарями Тімоті Бредлі, який сказав, що Ломаченко виявив слабкість, коли не добив Коммі", – наводить слова Анбера Fightnews.

Расс Анбер
Расс Анбер / Фото: Instagram

"Ломаченко поважає Річарда. Він знає, що це хороший хлопець. Коммі плакав на рингу, оскільки йому здавалося, що він підвів мешканців Гани. Ось як багато для нього це означало. Лома знав про це".

Ломаченко переміг Коммі
Ломаченко переміг Коммі / Фото: Getty Images

"На пресконференції, на зважуванні та в бою було багато поваги. Тому, бачачи, що Коммі вражений, Ломаченко відпустив педаль газу і дещо знизив оберти. Він розумів, що кут африканця не втрутиться, щоб урятувати Коммі. А сам Василь не хотів , щоб Річард зазнав додаткових травм", – додав катмен українця.

Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував
Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше ми писали, що Коммі уникнув нокауту, бо Ломаченко відмовився взяти на себе вбивство.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Дженоа

Сьогодні

21:45

Аталанта

7.00

5.10

1.44

Севілья

Сьогодні

22:30

Барселона

2.50

3.35

2.95

Атлетик

Завтра

22:30

Реал

3.40

3.45

2.21
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти