Ломаченко відмовився взяти на себе вбивство

Саме небажанням вбивати Річарда Коммі промоутер Олександра Усика пояснив звернення Василя Ломаченка до кута африканця із закликом викинути рушник

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Експерти продовжують обговорювати поведінку Василя Ломаченка у переможному бою проти Річарда Коммі, після якого Лома був усунений від боксу на невизначений строк Комісією у справах спорту штату Нью-Йорк.

Нагадаємо, у сьомому раунді Ломаченко відправив Коммі в нокдаун, але замість того, щоб добити його, почав звертатися до кута ганця: "Чому ви не викидаєте рушник? Невже ви хочете, щоб я й далі його бив".

Реклама

Врешті, рушник викинуто не було, а Коммі вистояв усі 12 раундів.

"У сьомому раунді Ломаченко завдав короткого чіткого усвідомленого удару, який привів до результату. Далі була бравада. Люди по-різному ставляться до того, що відбувалося, але, звичайно, це було домінування. Коли почався діалог Василя з кутом, моя перша думка була, що він у батька запитує, чи можна закінчити, чи треба ще побоксувати".

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

"Навряд чи вони це репетирували у тренувальному таборі, але Василь показав клас і зверхність – у хорошому сенсі цього слова. З іншого боку, він продемонстрував гуманність, мовляв, навіщо я вбиватиму цього доброго, симпатичного хлопця, з яким обіймався на пресконференції", – заявив Олександра Красюк каналу BoxOffice.

Ломаченко переміг Коммі / Фото: Getty Images

Реклама

Зауважимо, що думку Красюка поділяють далеко не всі.