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Ломаченко відмовився взяти на себе вбивство

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 16:20
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Саме небажанням вбивати Річарда Коммі промоутер Олександра Усика пояснив звернення Василя Ломаченка до кута африканця із закликом викинути рушник
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Експерти продовжують обговорювати поведінку Василя Ломаченка у переможному бою проти Річарда Коммі, після якого Лома був усунений від боксу на невизначений строк Комісією у справах спорту штату Нью-Йорк.

Нагадаємо, у сьомому раунді Ломаченко відправив Коммі в нокдаун, але замість того, щоб добити його, почав звертатися до кута ганця: "Чому ви не викидаєте рушник? Невже ви хочете, щоб я й далі його бив".

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Врешті, рушник викинуто не було, а Коммі вистояв усі 12 раундів.

"У сьомому раунді Ломаченко завдав короткого чіткого усвідомленого удару, який привів до результату. Далі була бравада. Люди по-різному ставляться до того, що відбувалося, але, звичайно, це було домінування. Коли почався діалог Василя з кутом, моя перша думка була, що він у батька запитує, чи можна закінчити, чи треба ще побоксувати".

Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

"Навряд чи вони це репетирували у тренувальному таборі, але Василь показав клас і зверхність – у хорошому сенсі цього слова. З іншого боку, він продемонстрував гуманність, мовляв, навіщо я вбиватиму цього доброго, симпатичного хлопця, з яким обіймався на пресконференції", – заявив Олександра Красюк каналу BoxOffice.

Ломаченко переміг Коммі
Ломаченко переміг Коммі / Фото: Getty Images

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Зауважимо, що думку Красюка поділяють далеко не всі.

"Це було більше схоже на показуху. Якби Ломаченко справді чинив із гуманних міркувань, тоді він нокаутував би Коммі", – сказав колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер.

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