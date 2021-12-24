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Хто поб'є Ломаченка? Екс-тренер Кличко назвав найнебезпечніших суперників Василя

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 грудня, 09:46
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Американський тренер Джеймс Алі Башир проаналізував топ-боксерів легкої ваги та назвав, хто завдасть найбільших проблем Василю Ломаченку
Девін Хейні та Джервонта Девіс можуть створити проблеми Ломаченко
Девін Хейні та Джервонта Девіс можуть створити проблеми Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі не вщухають суперечки, хто зможе скласти конкуренцію українцеві. Колишній тренер Олександра Усика та Володимира Кличка Джеймс Алі Башир вважає, що Василю найбільше варто побоюватися чинного чемпіона WBC Девіна Хейні.

"Тому що Хейні – боксер.

Райан Гарсіа – точно ні, він любить усі великі рушії, знаєте... Але йому не вдасться побити Ломаченка.

Джервонта "Танк" Девіс – сильний панчер, але Лома його впіймає. Це була б та ще перестрілка. Два панчері. Адже Ломаченко також добре б'є.

Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс
Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

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Але я вважаю, що все-таки Хейні. Він уже "доріс". Його біда в тому, що він не має вчителя. Коучи є, але не дуже добрі вчителі", – цитує Алі Башира vringe.com.

Девін Гейні vs Джозеф Діас
Девін Гейні vs Джозеф Діас / Фото: CBS

Додамо, що Василь Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу за точністю силових ударів. 48,4% силових ударів Ломаченко відчули його суперники. На другому місці Джервонта Девіс із показником 47,7%. У трійку потрапив Теренс Кроуфорд – 47%.

Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що Василь Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа. Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці 2022 року він організує чемпіонський бій Ломаченка та Камбососа.

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