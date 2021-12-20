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Камбосос не має шансів проти Ломаченка. Промоутер назвав, хто буде суперником Імператора

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 грудня, 17:27
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Олександр Красюк впевнений у результаті бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Камбососом та Ломаченком
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Після перемоги над Річардом Коммі український боксер Василь Ломаченко став неофіційним претендентом на титули австралійця Джорджа Камбососа.

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк проаналізував всіх конкурентів на бій с абсолютним чемпіоном.

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"Про Райана Гарсія забули не лише ми. Я не знаю, коли він повернеться до еліти. Поки що його елітність полягає у кількості підписників у Instagram.

Раян Гарсія
Раян Гарсія / Фото: DAZN

Ломаченко – номер один для Камбососа, але водночас він для нього останній номер. У бою з Ломаченком я не бачу для Камбососа будь-яких шансів крім випадкових.

Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

Потім це, звичайно ж, Джервонта Девіс, тому що для Камбососа грошові знаки можуть бути пріоритетнішими. Я знаю його менеджера, дуже адекватну і розсудливу людину. Він оцінює шанси Камбососа в бою проти Ломаченка, тому рішення прийматиметься на підставі інших факторів.

Якщо буде діалог із Джервонтою, то це питання може бути визначальним. Тоді буде точно не Австралія", – сказав Красюк в ефірі BoxOffice.

Джервонта Девіс
Джервонта Девіс / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що нещодавно з'явився ще один претендент на бій з Камбососом – українець Денис Беринчик який зухвало заявив, що готовий наваляти австралійцю.

Денис Берінчик посперечається за звання абсолюту з Джорджем Камбососом
Денис Берінчик посперечається за звання абсолюту з Джорджем Камбососом / Фото: Колаж: Сьогодні

У свою чергу, абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос, або Імператор, як він себе називає, досі не визначився, з ким проведе наступний поєдинок.

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