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Договірняк! Хейтер Ломаченка розкрив аферу століття у боксі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 грудня, 16:31
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Відомий український боксер Іван Редкач поставив під сумнів чесність перемоги скандального блогера Джейка Пола над ексчемпіоном UFC у напівсередній вазі Тайроном Вудлі
Редкач: "Перемога Пола - вистава"
Редкач: "Перемога Пола - вистава" / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Іван Редкач, який час від часу тролить Василя Ломаченка, а якось навіть зіткнувся з ним у американській церкві, зробив чергову гучну заяву.

На думку Редкача, брутальна на вигляд перемога нокаутом блогера Джейка Пола над зіркою змішаних єдиноборств Тайроном Вудлі в бою за правилами боксу, що відбувся на вікенді в американській Тампі, – не більше ніж театральна постановка.

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Редкач не вірить, що такий досвідчений боєць, як Вудлі, міг пропустити такий удар від непрофесіонала.

"Я не можу повірити, що п'ятиразовий чемпіон UFC не зміг захиститися. Лакі-панч? Ні, але, крім чемпіонських титулів, Тайрон володіє ще й акторською майстерністю! Це була хороша акторська гра", – написав Іван Редкач на своїй сторінці у Instagram.

Іван Редкач
Іван Редкач / Фото: Getty Images

Нагадаємо, після перемоги над Вудлі блогер Пол кинула виклик іншим зіркам ММА.

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"Щойно я нокаутував п'ятиразового чемпіона UFC і зганьбив весь Абсолютний бійцівський чемпіонат. Дайте мені Камару Усмана, Діаза або Масвідаля. Я розправлюся і з ними", – заявив блогер.

Джейк ПОл переміг Тайрона Вудлі
Джейк ПОл переміг Тайрона Вудлі / Фото: Getty Images

Джейк Пол ефектно нокаутував Тайрона Вудлі
Джейк Пол ефектно нокаутував Тайрона Вудлі / Фото: Reuters

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