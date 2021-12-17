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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко, посунься! Берінчик хоче битися з Камбососом цієї зими

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 грудня, 20:42
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Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик впевнений у своїй перемозі над абсолютом Джорджем Камбососом, якщо такий бій відбудеться
Берінчик готовий "наваляти" Камбососу
Берінчик готовий "наваляти" Камбососу / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні бою з російським боксером Ісою Чанієвим українець поділився своїми планами на майбутні поєдинки.

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"- Денисе, є бажання комусь конкретному наваляти – Хейні, Джервонте, Камбососу?

- Наваляти можна їм кожному. Головне, щоб вони вибрали мене.

Якщо вони скажуть "Алло, Деня", або "Алло, Олександр Красюк", то через 2 місяці можемо на будь-кого вискакувати, показувати класний яскравий вихід, бокс та шоу", – сказав Берінчик в інтерв'ю luckypunchnet.

Нагадаємо, що 18 грудня у Броварах відбудеться бій між українським боксером Денисом Берінчиком та росіянином Ісою Чанієвим. Для нашого співвітчизника це буде 16 бій серед професіоналів. Усі попередні 15 завершилися його перемогами, 9 із них – нокаутами.

Берінчик зустрінеться з Чанієвим
Берінчик зустрінеться з Чанієвим / Фото: Facebook

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У свою чергу, абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос досі ще не визначився, з ким проведе наступний поєдинок.

Після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі, українець став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа.

Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував
Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

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Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці 2022 року він організує чемпіонський бій Ломаченка та Камбососа.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

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Ричард Коммі

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Вік

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