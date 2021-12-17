17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко, подвинься! Беринчик хочет драться с Камбососом этой зимой

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 декабря, 20:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик уверен в своей победе над абсолютом Джорджем Камбососом, если такой бой состоится
Беринчик готов "навалять" Камбососу
Беринчик готов "навалять" Камбососу / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне схватки с российским боксером Исой Чаниевым украинский легковес поделился своими планами на будущие поединки.

Читайте также: Усик – карлик! Фьюри продолжает разбрасываться оскорблениями

Реклама

"- Денис, есть желание кому-то конкретному навалять – Хэйни, Джервонте, Камбососу?

- Навалять можно им каждому. Главное, чтобы они меня выбрали.

Если они скажут "Алло, Деня", или "Алло, Александр Красюк", то через 2 месяца можем на любого выскакивать, показывать классный яркий выход, бокс и шоу", – сказал Беринчик в интервью luckypunchnet.

Напомним, что 18 декабря в Броварах состоится схватка между украинским боксером Денисом Беринчиком и россиянином Исой Чаниевым. Для нашего соотечественника это будет 16-й бой среди профессионалов. Все предыдущие 15 завершились его победами, 9 из них – нокаутами.

Беринчик встретится с Чаниевым
Беринчик встретится с Чаниевым / Фото: Facebook

Реклама

В свою очередь абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос до сих пор еще не определился, с кем проведет следующий поединок.

После победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми, украинец стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа.

Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал
Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал / Фото: Getty Images

Реклама

Ранее промоутер украинского боксера Боб Арум заявил, что в конце 2022 года он организует чемпионский бой Ломаченко и Камбососа.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Бавария

Сегодня

21:30

Вольфсбург

1.19

8.10

13.50

Лидс

Завтра

19:30

Арсенал

3.85

3.90

1.92
Сравнение бойцов
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
12 дек.
06:00
Ричард Комми
Ричард Комми

33

Возраст

34

170

Рост

173

166

Размах рук

180

61

Вес

61

16

Победы

30

2

Поражения

4

68.8%

% нокаутов

90%

750000

Гонорар за бой

700000

Результат боя
Титульный бой в Броварах
Денис Беринчик
Денис Беринчик
Завтра
21:00
Иса Чаниев
Иса Чаниев

П1

1.08

Х

21.00

П2

7.00
Ставки на бокс
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять