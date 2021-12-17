Ломаченко, подвинься! Беринчик хочет драться с Камбососом этой зимой

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик уверен в своей победе над абсолютом Джорджем Камбососом, если такой бой состоится

Беринчик готов "навалять" Камбососу / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне схватки с российским боксером Исой Чаниевым украинский легковес поделился своими планами на будущие поединки.

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"- Денис, есть желание кому-то конкретному навалять – Хэйни, Джервонте, Камбососу? - Навалять можно им каждому. Главное, чтобы они меня выбрали. Если они скажут "Алло, Деня", или "Алло, Александр Красюк", то через 2 месяца можем на любого выскакивать, показывать классный яркий выход, бокс и шоу", – сказал Беринчик в интервью luckypunchnet.

Напомним, что 18 декабря в Броварах состоится схватка между украинским боксером Денисом Беринчиком и россиянином Исой Чаниевым. Для нашего соотечественника это будет 16-й бой среди профессионалов. Все предыдущие 15 завершились его победами, 9 из них – нокаутами.

Беринчик встретится с Чаниевым / Фото: Facebook

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В свою очередь абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос до сих пор еще не определился, с кем проведет следующий поединок.

После победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми, украинец стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа.

Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал / Фото: Getty Images

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Ранее промоутер украинского боксера Боб Арум заявил, что в конце 2022 года он организует чемпионский бой Ломаченко и Камбососа.