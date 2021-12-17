Ломаченко отстранен от бокса: трусость на ринге и скандал с флагом не прошли даром

Василию Ломаченко после победы над Ричардом Комми запретили возвращаться на ринг. Такое решение приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк

Ломаченко пока не может боксировать / Фото: Getty Images

Ломаченко победил единогласным решением судей, а в ответ практически ничего не пропустил. Лишь 12% ударов Комми оказались точными.

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Тем не менее, атлетическая комиссия решила отстранить украинца на неопределенный срок. Причины такого решения пока неизвестны. Отметим, что и по Комми принято такое же решение.

Отстранение боксера после боя обычная практика, если он побывал в нокдауне или был нокаутирован, чтобы поберечь здоровье спортсмена.

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К примеру, после боя Фьюри – Уайлдер оба боксера были отстранены, так как побывали в нокдаунах, а американец к тому де проиграл нокаутом. Британец уже свое отстранение отбыл, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

Напомним, Ломаченко мог нокаутировал Комми после нокдауна в седьмом раунде, но пожалел соперника. Украинского боксера обвинили в трусости и слабости.

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А затем случился скандал с флагом. Ломаченко стал праздновать победу с флагом Аккермана на плечах, т. е. Белгорода-Днестровского, – своего родного города.

Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины / Фото: Getty Images, AFP

Больше всего уроженцу Белгорода-Днестровского досталось от легендарного боксера Владимира Кличко, который объяснил Васе, что такое патриотизм.

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