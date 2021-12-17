Это провал: бой Ломаченко посмотрело меньше людей, чем поединок на его разогреве

Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми возглавлял вечер бокса в Нью-Йорке, но главный поединок не стал самым популярным

Ломаченко победил Комми, но не добил / Фото: Getty Images

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. В седьмом раунде Комми побывал в нокдауне, но украинец не стал его добивать.

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По информации Nielsen Media Research, бой Ломаченко против Комми в прямом эфире на телеканале ESPN смотрели в среднем 1 129 000 зрителей, а на пике их было 1 243 000.

Ломаченко и Комми / Фото: Instagram

При этом, первый бой основного карда собрал у телеэкранов еще больше людей. За победой внука Мохаммеда Али Нико Али Уолша в поединке против Рейеса Санчеса следили 1 147 000 человек, сообщает xsport.ua.

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Внук Али дрался на разогреве у Ломаченко / Фото: Twitter

Также мы писали, что Ломаченко размазал чемпиона за показуху на ринге. Украинец просил команду Ричарда Комми снять их боксера с поединка, что было расценено, как слабость Ломаченко, который не мог отправить ганца в нокаут.