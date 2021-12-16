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Ломаченко размазал чемпион! Это было похоже на показуху

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 декабря, 23:52
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Украинец просил команду Ричарда Комми снять их боксера с поединка, что было расценено, как слабость Ломаченко, который не мог отправить ганца в нокаут
Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер высмеял поведение Василия Ломаченко в поединке против Ричарда Комми.

Портер не понял почему украинец просил угол Комми остановить бой. Он считает, что Василий был обязан нокаутировать соперника.

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"Ломаченко просил угол Комми остановить бой. Он поступил так, поскольку понимал – Комми не сдастся. А у Ломаченко не хватало сил на то, чтобы прикончить Ричарда.

Многие посчитали, что Ломаченко поступил гуманно, однако я так не считаю. Это больше похоже на показуху. Если бы он действительно поступал так из-за гуманности, тогда бы он нокаутировал Комми", – сказал Шон.

Ранее Ломаченко поделился видео телеканала Московской патриархии, на нем стихи читает российский поэт и музыкант Петр Мамонов.

Кстати, Владимир Кличко был в шоке от флага с которым в ринге появился Ломаченко:

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"Что за черт?" – взбесился Кличко.

Напомним, что в андеркарте Александр Тесленко брутально проиграл нокаутом Джареду Андерсону. Это было второе поражение Тесленко на профессиональном ринге при 17 победах.

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