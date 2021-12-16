Ломаченка розмазав чемпіон! Це було схоже на показуху

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер висміяв поведінку Василя Ломаченка у поєдинку проти Річарда Коммі.
Портер не зрозумів чому українець просив кут Коммі зупинити бій. Він вважає, що Василь мусив нокаутувати суперника.
"Ломаченко просив кут Коммі зупинити бій. Він вчинив так, оскільки розумів – Коммі не здасться. А у Ломаченка не вистачало сил на те, щоб прикінчити Річарда.
Багато хто вважав, що Ломаченко вчинив гуманно, проте я так не вважаю. Це більше схоже на показуху. Якби він справді чинив так через гуманність, тоді він нокаутував би Коммі", – сказав Шон.
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Раніше Ломаченко поділився відео телеканалу Московської патріархії, на ньому вірші читає російський поет і музикант Петро Мамонов
До речі, Володимир Кличко був шокований прапором з яким у рингу з'явився Ломаченко:
"Що за чортівня?" – розлютився Кличко.
Нагадаємо, що в андеркарті Олександр Тесленко брутально програв нокаутом Джареду Андерсону. Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу після 17 перемог.
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