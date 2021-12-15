Росія – агресор, Крим – наш: український футболіст показав Ломаченку, що таке патріотизм

Сергій Гринь висловив свою громадянську позицію після свого скандального коментаря, де він заявив, що спорт – поза політикою.
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На запитання, чи міг би зараз уродженець Волновахи поїхати грати до Росії, Гринь відповів:
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"Не знаю… Я не хочу взагалі говорити про політику, тому що спорт та політика – це різні речі", – сказав футболіст у коментарі UA-Футбол.
Слова півзахисника викликали резонанс серед уболівальників, тож футболіста ще раз попросили пояснити свою позицію.
"Я наберу цього ідіота, який брав інтерв'ю... Я живу в Україні, моя сім'я також живе в Україні, я народився в Україні. Який ще можливий перехід до Росії?
Я думаю як би мені швидше одужати і повернутися до складу Олександрії. Ну, звичайно, Росія – агресор, Крим – наш", – заявив Гринь. Tribuna.com.
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