Краснодон – це Україна! Беринчик показав приклад Ломаченку перед боєм із росіянином

Український боксер Денис Беринчик вийде на ринг проти російського бійця Іси Чанієва. Українець розповів, яке місце у цьому поєдинку займатиме політика

Денис Берінчик / Фото: Instagram

У суботу, 18 грудня, у Броварах відбудеться сутичка між українським боксером Денисом Беринчиком та росіянином Ісою Чанієвим. Напередодні поєдинку українець відповів на гострі питання щодо окупованої частини Луганської області, де знаходиться його рідне місто.

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"Краснодон – це Україна, обов'язково. Багато людей там підтримують нашу країну. Вони завжди були, вони заручники ситуації. На жаль, більшість не вирішує, це велика політика. Щодо війни... Я з Луганської області, з Краснодону. Вона йде на моїй території, а не по всій країні в принципі. Є моменти, звісно, але ми знаємо і хотіли б, щоб спорт був поза політикою. Бокс – це джентльменський вид спорту і там все буде чітко, красиво та грамотно. По-мужицьки та по-пацански", – сказав Берінчик на прес-конференції перед турніром K2 Promotions.

Зазначимо, що у 2016 році Краснодон був перейменований у Сорокіне. Наразі місто знаходиться на окупованій Росією частині Луганської області.

Нагадаємо, що після перемоги над Коммі новий скандал спалахнув навколо українського боксера Василя Ломаченка. Справа в тому, що Ломаченко святкував перемогу не з прапором України, чим розлютив співвітчизників.

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Нагадаємо, чому саме з росіянином має битися Берінчик. Спочатку українець мав зустрітися у поєдинку проти аргентинця Густаво Лемоса, що посідає третє місце в рейтингу IBF. Але через розбіжності, обидві сторони не зуміли домовитися і новим суперником українського боксера став росіянин Іса Чанієв.

У Берінчика зірвався бій проти Лемоса / Фото: Колаж: Сьогодні

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Берінчик провів на професійному рингу 15 боїв та все виграв. Дев'ятеро його поєдинків завершилися достроково. У попередньому поєдинку у березні цього року Берінчик нокаутував Хосе Санчеса.

Нагадаємо, у липні Денис Берінчик переміг зірку UFC росіянина з ірландським паспортом Артема Лобова у бою на голих кулаках. Це був перший поєдинок боксера у лізі кулачних боїв.