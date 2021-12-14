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Краснодон – це Україна! Беринчик показав приклад Ломаченку перед боєм із росіянином

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 грудня, 18:38
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Український боксер Денис Беринчик вийде на ринг проти російського бійця Іси Чанієва. Українець розповів, яке місце у цьому поєдинку займатиме політика
Денис Берінчик
Денис Берінчик / Фото: Instagram

У суботу, 18 грудня, у Броварах відбудеться сутичка між українським боксером Денисом Беринчиком та росіянином Ісою Чанієвим. Напередодні поєдинку українець відповів на гострі питання щодо окупованої частини Луганської області, де знаходиться його рідне місто.

Читайте також: Що за біс?! Кличко лютує від прапора Ломаченка

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"Краснодон – це Україна, обов'язково. Багато людей там підтримують нашу країну. Вони завжди були, вони заручники ситуації. На жаль, більшість не вирішує, це велика політика.

Щодо війни... Я з Луганської області, з Краснодону. Вона йде на моїй території, а не по всій країні в принципі.

Є моменти, звісно, але ми знаємо і хотіли б, щоб спорт був поза політикою. Бокс – це джентльменський вид спорту і там все буде чітко, красиво та грамотно. По-мужицьки та по-пацански", – сказав Берінчик на прес-конференції перед турніром K2 Promotions.

Зазначимо, що у 2016 році Краснодон був перейменований у Сорокіне. Наразі місто знаходиться на окупованій Росією частині Луганської області.

Нагадаємо, що після перемоги над Коммі новий скандал спалахнув навколо українського боксера Василя Ломаченка. Справа в тому, що Ломаченко святкував перемогу не з прапором України, чим розлютив співвітчизників.

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Нагадаємо, чому саме з росіянином має битися Берінчик. Спочатку українець мав зустрітися у поєдинку проти аргентинця Густаво Лемоса, що посідає третє місце в рейтингу IBF. Але через розбіжності, обидві сторони не зуміли домовитися і новим суперником українського боксера став росіянин Іса Чанієв.

У Берінчика зірвався бій проти Лемоса
У Берінчика зірвався бій проти Лемоса / Фото: Колаж: Сьогодні

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Берінчик провів на професійному рингу 15 боїв та все виграв. Дев'ятеро його поєдинків завершилися достроково. У попередньому поєдинку у березні цього року Берінчик нокаутував Хосе Санчеса.

Нагадаємо, у липні Денис Берінчик переміг зірку UFC росіянина з ірландським паспортом Артема Лобова у бою на голих кулаках. Це був перший поєдинок боксера у лізі кулачних боїв.

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Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
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21:00
Іса Чанієв
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