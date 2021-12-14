Краснодон – это Украина! Беринчик показал пример Ломаченко перед боем с россиянином

Украинский боксер Денис Беринчик выйдет на ринг против российского бойца Исы Чаниева. Украинец рассказал, какое место в этом поединке будет занимать политика

Денис Беринчик / Фото: Instagram

В субботу, 18 декабря, в Броварах состоится схватка между украинским боксером Денисом Беринчиком и россиянином Исой Чаниевым. Накануне поединка украинец ответил на острые вопросы, которые касались оккупированной части Луганской области, где находится его родной город.

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"Краснодон – это Украина, обязательно. Многие люди там поддерживают нашу страну. Они всегда были, они заложники ситуации. К сожалению, большинство не решает, это огромная политика. По поводу войны... Я из Луганской области, из Краснодона. Она идет на моей территории, а не на всей стране в принципе. Есть моменты, конечно, но мы знаем и хотели бы, чтобы спорт был вне политики. Бокс – это джентльменский вид спорта и там все будет четко, красиво и грамотно. По-мужицки и по-пацански", – сказал Беринчик на пресс-конференции перед турниром K2 Promotions.

Отметим, что в 2016 году Краснодон был переименован в Сорокино. Сейчас город находится на оккупированной Россией части Луганской области.

Напомним, что после победы над Комми новый скандал разгорелся вокруг украинского боксера Василия Ломаченко. Все дело в том, что Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины, чем разозлил соотечественников.

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Напомним, почему именно с россиянином должен сражаться Беринчик. Первоначально украинец должен был встретится в поединке против аргентинца Густаво Лемоса, занимающим третье место в рейтинге IBF. Но из-за разногласий, обе стороны не сумели договориться и новым соперником украинского боксера стал россиянин Иса Чаниев.

У Беринчика сорвался бой против Лемоса / Фото: Коллаж: Сегодня

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Беринчик провел на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл. Девять его поединков завершились досрочно. В предыдущем поединке в марте этого года Беринчик нокаутировал Хосе Санчеса.

Напомним, в июле Денис Беринчик победил звезду UFC россиянина с ирландским паспортом Артема Лобова в бою на голых кулаках. Это был первый поединок боксера в лиге кулачных боев.