Что за черт?! Кличко в ярости от флага Ломаченко

Разгорается скандал вокруг флага с которым Василий Ломаченко позировал в ринге после боя с Ричардом Комми. Мы давали реакцию соцсетей по этому поводу.

Потом Ломаченко потроллил Тарас Шелестюк. Он предположил, что Василий инвестировал в испанское вино.

А вот Владимир Кличко просто взбесился от этого факта.

В своем Twitter Кличко напомнил Ломаченко что такое патриотизм.

Wikipedia: Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people. @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Countrys flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc