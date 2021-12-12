12 декабря 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 декабря 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетико --
14 декабря 22:00
Дженоа --
Салернитана --
12 декабря 14:00
Черноморец 2
Металлист 1925 1
12 декабря 17:00
Динамо 1
Заря 1
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко, это было бы ужасно! Тренер Комми ответил Васе на призывы выбросить полотенце

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
12 декабря, 21:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Василий Ломаченко призывал угол Ричарда Комми сдаться в седьмом раунде, но тренер ганца Андре Розье отказался это сделать
Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Василий Ломаченко победил, но не добил Ричарда Комми.

В седьмом раунде, отправив африканца в нокдаун, Ломаченко призывал угол Комми выбросить полотенце. "Или вы хотите, чтобы я и дальше его избивал?" – говорил своими жестами Вася.

Реклама

Но тренер ганца Андрей Розье к полотенцу так и не потянулся.

Почему?

"Когда Ломаченко начал сигнализировать – прекратить избиение... Если бы я это сделал, я бы умножил на ноль гордость Комми, его энергию и его усердие. Это было бы ужасным поступком", – заявил Розье.

Василий Ломаченко VS Ричард Комми
Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

Реклама

"Я сказал Ричарду встать и продолжать работать, стараясь не допускать ошибок. Как видите, он прошел все 12 раундов этого боя, и он боролся как лев", – добавил тренер африканца, которого Ломаченко победил единогласным решением судей.

Тренер Комми не считает Васю лучшим в легком весе
Тренер Комми не считает Васю лучшим в легком весе / Фото: Коллаж: Сегодня

Интересно, что, по мнению Андре Розье, его подопечный Ричард Комми мог даже выиграть у Ломаченко.

"Мы просто не жали на курок достаточно быстро, вот чего нам не хватило", – сказал тренер Комми.

Реклама

Сам Ломаченко ранее, объясняя, почему не добил Комми, сказал, что ему было жалко африканца.

При этом бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли назвал милосердие Ломаченко по отношению к Комми слабостью.

"Не думаю, что Ломаченко сделал бы подобное в бою против Камбососа", – отметил Брэдли.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ ВОСКРЕСЕНЬЯ

ПСЖ

Сегодня

21:45

Монако

1.49

4.80

6.40

Реал

Сегодня

22:00

Атлетико

2.04

3.55

3.80
Сравнение бойцов
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Сегодня
06:00
Ричард Комми
Ричард Комми

33

Возраст

34

170

Рост

173

166

Размах рук

180

61

Вес

61

16

Победы

30

2

Поражения

4

68.8%

% нокаутов

90%

750000

Гонорар за бой

700000

Результат боя
Титульный бой в Броварах
Денис Беринчик
Денис Беринчик
18 дек.
21:00
Иса Чаниев
Иса Чаниев

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
18
15:20
23
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Воскресенье, 12 декабря
2:1
ТВ: Онлайн
1:1
ТВ: Онлайн
19:30
ТВ: Онлайн
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять