Ломаченко, это было бы ужасно! Тренер Комми ответил Васе на призывы выбросить полотенце

Василий Ломаченко призывал угол Ричарда Комми сдаться в седьмом раунде, но тренер ганца Андре Розье отказался это сделать

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Василий Ломаченко победил, но не добил Ричарда Комми.

В седьмом раунде, отправив африканца в нокдаун, Ломаченко призывал угол Комми выбросить полотенце. "Или вы хотите, чтобы я и дальше его избивал?" – говорил своими жестами Вася.

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Но тренер ганца Андрей Розье к полотенцу так и не потянулся.

Почему?

"Когда Ломаченко начал сигнализировать – прекратить избиение... Если бы я это сделал, я бы умножил на ноль гордость Комми, его энергию и его усердие. Это было бы ужасным поступком", – заявил Розье.

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

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"Я сказал Ричарду встать и продолжать работать, стараясь не допускать ошибок. Как видите, он прошел все 12 раундов этого боя, и он боролся как лев", – добавил тренер африканца, которого Ломаченко победил единогласным решением судей.

Тренер Комми не считает Васю лучшим в легком весе / Фото: Коллаж: Сегодня

Интересно, что, по мнению Андре Розье, его подопечный Ричард Комми мог даже выиграть у Ломаченко.

"Мы просто не жали на курок достаточно быстро, вот чего нам не хватило", – сказал тренер Комми.

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Сам Ломаченко ранее, объясняя, почему не добил Комми, сказал, что ему было жалко африканца.

При этом бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли назвал милосердие Ломаченко по отношению к Комми слабостью.