Ломаченко, это было бы ужасно! Тренер Комми ответил Васе на призывы выбросить полотенце

Василий Ломаченко победил, но не добил Ричарда Комми.
В седьмом раунде, отправив африканца в нокдаун, Ломаченко призывал угол Комми выбросить полотенце. "Или вы хотите, чтобы я и дальше его избивал?" – говорил своими жестами Вася.
Но тренер ганца Андрей Розье к полотенцу так и не потянулся.
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Почему?
"Когда Ломаченко начал сигнализировать – прекратить избиение... Если бы я это сделал, я бы умножил на ноль гордость Комми, его энергию и его усердие. Это было бы ужасным поступком", – заявил Розье.
"Я сказал Ричарду встать и продолжать работать, стараясь не допускать ошибок. Как видите, он прошел все 12 раундов этого боя, и он боролся как лев", – добавил тренер африканца, которого Ломаченко победил единогласным решением судей.
Интересно, что, по мнению Андре Розье, его подопечный Ричард Комми мог даже выиграть у Ломаченко.
"Мы просто не жали на курок достаточно быстро, вот чего нам не хватило", – сказал тренер Комми.
Сам Ломаченко ранее, объясняя, почему не добил Комми, сказал, что ему было жалко африканца.
При этом бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли назвал милосердие Ломаченко по отношению к Комми слабостью.
"Не думаю, что Ломаченко сделал бы подобное в бою против Камбососа", – отметил Брэдли.
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