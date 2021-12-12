Учись, Вася! Подкопаева преподала Ломаченко урок с флагом

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева встретилась с Василием Ломаченко на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке после его победы над Ричардом Комми.
Подкопаева выразила восхищение Василием лично и в Instagram, написав:
"Мои поздравления, чемп! Абсолютная гордость".
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При этом легендарная спортсменка, которая состоит в браке с американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским и львиную долю времени проживает в США, пришла на бой с флагом Украины.
Также Подкопаева опубликовала фото арены "Мэдисон-сквер-гарден" с сине-желтой подсветкой во время поединка – выглядит завораживающе.
При этом сам Ломаченко, напомним, после победы над Комми проигнорировал украинский флаг, укутавшись во флаг своего родного города Белгорода-Днестровского, – его еще называют старинным именем Аккерман.
- "Спасибо, что не в российский".
- "Отказывается от государственных символов".
- "У Комми спрашивают, как он встал после нокдауна в 7-м раунде. Говорит, бился за Гану, за свой народ. Ломаченко же берет флаг Аккермана. Думайте сами..." – раскритиковали Василия в соцсетях.
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