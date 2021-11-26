У нас была афиша, спонсоры: от Беринчика сбежал соперник круче Ломаченко

Вместо него украинцу пришлось экстренно искать нового соперника – им стал россиянин Иса Чаниев. Бой состоится 18 декабря в Броварах.
"Мы должны были сразиться с аргентинцем Густаво Лемосом – третьим номером рейтинга IBF.
Промоутер Лемоса нас уже заверил, мы ожидали контракт... Промоутер нам говорит, что все в порядке, запускайте, мы все согласовали. Есть готовый постер с Лемосом, говорят: "У нас нет сложностей".
У нас была афиша с Лемосом, утвержденный со спонсорами и партнерами пресс-релиз. Но контракт не приходил.
Я сказал: "В четверг дедлайн. Если нет подписанного контракта – мы идем к другому сопернику".
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И они такие: "У нас здесь прямо сейчас есть еще одно предложение..." Лемос действительно довольно высоко стоит в рейтинге... "Может мы где-то будем драться там..."
В итоге они ничего не решают и говорят провести следующий бой. Я сказал: "Дело ваше", – рассказал Красюк в интервью sport.24tv.ua.
Отметим, что в рейтинге IBF Лемос идет третьим, Василий Ломаченко занимает шестое место, а сам Беринчик – восьмое.
Чаниев одержал 15 побед на профессиональном ринге и потерпел три поражения. Кстати, досрочно его победил только Ричард Комми – следующий соперник Василия Ломаченко. На кону того поединка стоял титул чемпиона мира по версии IBF.
Напомним, в июле Денис Беринчик победил звезду UFC россиянина с ирландским паспортом Артема Лобова в бою на голых кулаках. Это был первый поединок боксера в лиге кулачных боев.