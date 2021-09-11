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Приеду в Киев, разнесу кабину: ненавистник Украины бросил вызов Беринчику

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 сентября, 23:59
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Скандальный боксер Иван Редкач продолжает донимать своих соотечественников. Боксер, проживающий в США, бросил вызов Денису Беринчику и пригрозил приехать в Киев
Иван Редкач хочет боя с Денисом Беринчиком
Иван Редкач хочет боя с Денисом Беринчиком / Фото: Instagram

Редкач на днях отметился скандальным заявлением, о том, что не любит украинцев. Боксер уже давно выделяется длинным языком и особенно любит уколоть своих коллег.

Больше всего досталось от Редкача Василию Ломаченко, а теперь пришла очередь серебряного призера Олимпиады-2012 Дениса Беринчика.

"Денька, дружище, будь готов к лету. Я приеду в Киев и разнесу тебе кабину", – сказал в видео Иван, которое в Instagram разместил сам Беринчик.

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Редкач выступает в первой полусредней весовой категории (63,5 кг), а Беринчик – в легкой (до 61,2 кг). Впрочем, Беринчик в свое время тоже дрался в первом полусреднем дивизионе. Да и Редкачу не составит труда скинуть 2 кг, если бой все же организуют в легком весе.

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На счету Беринчика 15 побед и ни одного поражения в профи. Сейчас украинец владеет титулом версии WBO International в легком весе. В предыдущем поединке он в бою на голых кулаках победил Артема Лобова.

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Редкач одержал 23 победы на профессиональном ринге и потерпел шесть поражений. При этом, два последних поединка он проиграл.

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