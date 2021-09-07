Не люблю украинцев, нищие в душе: признание боксера Редкача из США

Украинский боксер Иван Редкач, проживающий долгое время в США, резко высказался о своих соотечественниках. Оскорбительное послание он оставил в соцсетях

Иван Редкач назвал украинцев нищими / Фото: Instagram

На своей странице в Instagram Редкач отвечал на вопросы подписчиков, и один из них звучал так: "Любишь Украину?"

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"Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", – ответил Редкач.

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"Ванька, согласен с тобой полностью. Я вообще родом из Крыма. Живу в Украине долго. Приехал сейчас из Чехии, там последнее время жил. Я приехал и как в параллельную реальность попал. Пи***ц полный. Жду уже не дождусь, когда доделаю документы и уехать отсюда. В любую страну Европы", – нашелся единомышленник боксера в комментариях.

В ответ Иван ему написал, что нужно выходить из зоны комфорта, ведь зона комфорта – это тюрьма.

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Несколько лет назад боксер неудачно пошутил о смене гражданства. Редкач сфотографировался с мексиканским паспортом и сказал, что это его новый документ.

Под фото у Редкача произошел диалог с другим украинским боксером Исмаилом Силлахом:

Силлах: предатель

предатель Редкач: чего именно

чего именно Силлах: Батькившины, шучу, братец

Батькившины, шучу, братец Редкач: Бро ее уже нету, как и Крыма

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Позже боксер оправдался за свою шутку: "Это тренера паспорт, я сало на буррито не променяю".