Екстренер Кличка озвучив критичну проблему Ломаченка

Перемога над Річардом Коммі зробила Василя Ломаченка на крок ближчим до титулу абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Є шанси, що вже навесні Ломаченко поб'ється за цей титул з нинішнім його володарем – австралійцем Джорджем Камбососом.
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Але колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов побоюється, що на шляху Василя до цієї мети можуть стати вік (у лютому Ломі виповниться 34) та проблеми зі здоров'ям.
"Я сподіваюся, що дідусь Боб Арум (промоутер Васі) зробить йому бій за звання чемпіона світу, щоб він потім вийшов уже офіційним претендентом на абсолют. Але проблема в чому? У тому, що підходить вік, це вже видно", – сказав Сергій Городнічов на своєму каналі в YouTube.
"Нині Вася такий потужний став, підкачався, мов солоденький пончик, образно кажучи. Жарт. І обріс м'язами – усе закачав, бо, не дай боже, щось порветься. Але плече там може вилетіти будь-якої миті. Я гадаю, що це ще позначиться. Не дай боже, звичайно, але все може бути", – вважає екстренер Володимира Кличка.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Ломаченко із травмою правого плеча, якої зазнав у тренувальному таборі, вийшов на бій із Теофімо Лопесом. Боксуючи, за великим рахунком, однією рукою, Вася тоді програв.
Після чого ліг під ніж – йому зробили операцію.
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