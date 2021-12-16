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Екстренер Кличка озвучив критичну проблему Ломаченка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 грудня, 13:34
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За словами Сергія Городнічова, на шляху Василя Ломаченка до звання абсолютного чемпіона світу може стати не суперник, а здоров'я
Городнічов побоюється, что у Васі вилетить плече
Городнічов побоюється, что у Васі вилетить плече / Фото: Колаж: Сьогодні

Перемога над Річардом Коммі зробила Василя Ломаченка на крок ближчим до титулу абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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Є шанси, що вже навесні Ломаченко поб'ється за цей титул з нинішнім його володарем – австралійцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Але колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов побоюється, що на шляху Василя до цієї мети можуть стати вік (у лютому Ломі виповниться 34) та проблеми зі здоров'ям.

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"Я сподіваюся, що дідусь Боб Арум (промоутер Васі) зробить йому бій за звання чемпіона світу, щоб він потім вийшов уже офіційним претендентом на абсолют. Але проблема в чому? У тому, що підходить вік, це вже видно", – сказав Сергій Городнічов на своєму каналі в YouTube.

"Нині Вася такий потужний став, підкачався, мов солоденький пончик, образно кажучи. Жарт. І обріс м'язами – усе закачав, бо, не дай боже, щось порветься. Але плече там може вилетіти будь-якої миті. Я гадаю, що це ще позначиться. Не дай боже, звичайно, але все може бути", – вважає екстренер Володимира Кличка.

Ломаченко, Коммі, Городнічов і Кличко
Ломаченко, Коммі, Городнічов і Кличко / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, у жовтні минулого року Ломаченко із травмою правого плеча, якої зазнав у тренувальному таборі, вийшов на бій із Теофімо Лопесом. Боксуючи, за великим рахунком, однією рукою, Вася тоді програв.

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Після чого ліг під ніж – йому зробили операцію.

Ломаченко після бою з Лопесом Відео: lomus_official

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