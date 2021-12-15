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За що засуджувати? Зашквар Ломаченко з українським прапором намагається виправдати промоутер Усика

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 грудня, 22:04
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Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк не побачив нічого поганого в тому, що Василь Ломаченко відсвяткував перемогу над Річардом Коммі не з українським прапором
Олександр Красюк і Василь Ломаченко
Олександр Красюк і Василь Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Після оголошення результату суддів Ломаченко накинув на плечі прапор Аккермана, таку назву раніше носило його рідне місто Білгород-Дністровський. Але Красюк не побачив у цьому нічого крамольного.

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"Засуджувати Ломаченка? За що засуджувати?" Ну вийшов він із прапором рідного міста. Не знаю, чи є сенс засуджувати людину в такій ситуації. Я до цього дуже нейтрально належу.

Я здивувався, що не побачив там прапор України лише тому, що це звична історія. Ну а він вийшов за межі звичного", – вважає промоутер.

Після цього інциденту Ломаченко потрапив під хвилю критики як уболівальників, так і інших боксерів. Найбільше уродженцю Білгорода-Дністровського дісталося від легендарного боксера Володимира Кличка, який пояснив Васі, що таке патріотизм

Проте Красюк упевнений, що черговий скандал ніяк не позначиться на репутації Ломаченка на батьківщині.

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"Репутаційний удар по Васі в Україні? У нього тут завжди були "за" та "проти". Думаю, що це не сильно змінить ставлення до нього. Ті, хто люблять боксера, продовжуватимуть його любити, а ті, хто його ненавидять, шукають причини", – вважає Красюк.

А потім промоутер порівняв супротивників Ломаченка із мухами, що летять на… додумайте самі.

"Знаєте, існує два типи свідомості – свідомість бджоли та свідомість мухи. Бджола завжди летить на квіточку і харчується пилком, а муха харчується... чимось іншим. Але вони всі є в одній і тій самій реальності", – наголосив Красюк. OBOZREVATEL.

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