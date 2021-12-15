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За что осуждать? Зашквар Ломаченко с украинским флагом пытается оправдать промоутер Усика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 декабря, 22:04
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Промоутер Александра Усика Александр Красюк не увидел ничего плохого в том, что Василий Ломаченко отпраздновал победу над Ричардом Комми не с украинским флагом
Александр Красюк и Василий Ломаченко
Александр Красюк и Василий Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

После оглашения результата судей Ломаченко набросил на плечи флаг Аккермана, такое название раньше носил его родной город Белгород-Днестровский. Но Красюк не увидел в этом ничего крамольного.

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"Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь.

Я удивился, что не увидел там флаг Украины чисто потому, что это привычная история. Ну а он вышел за рамки привычного", – считает промоутер.

После этого инцидента Ломаченко попал под волну критики как болельщиков, так и других боксеров. Больше всего уроженцу Белгорода-Днестровского досталось от легендарного боксера Владимира Кличко, который объяснил Васе, что такое патриотизм.

Тем не менее, Красюк уверен, что очередной скандал никак не скажется на репутации Ломаченко на родине.

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"Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были "за" и "против". Думаю, что это не сильно поменяет отношение к нему. Те, кто любят боксера, будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причину" – считает Красюк.

А затем промоутер сравнил противников Ломаченко с мухами, летящими на … додумайте сами.

"Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и сознание мухи. Пчела всегда летит на цветочек и питается пыльцой, а муха питается... чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности", – отметил Красюк в интервью Обозревателю.

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