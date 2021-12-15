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Ломаченко, вчися! Названо найкращий нокаут року (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
15 грудня, 13:28
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Найкращим 2021 року Всесвітня боксерська рада визнала нокаут у виконанні мексиканського бійця Оскара Вальдеса, який вимкнув свого співвітчизника Мігеля Берчельта
На місці Вальдеса міг бути Ломаченко
На місці Вальдеса міг бути Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Те, як Оскар Вальдес у лютому завалив Мігеля Берчельта у бою за чемпіонський пояс WBC у першій легкій вазі, Всесвітня боксерська рада визнала найкращим нокаутом 2021 року.

У десятому раунді того поєдинку в Лас-Вегасі Берчельт кинувся в атаку, проте наразився на хук лівий від Вальдеса і в непритомному стані звалився на канвас.

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Відразу після бою Берчельта відправили до лікарні для обстеження, на щастя, критичних проблем не виявили.

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Нагадаємо, минулого вікенду Василь Ломаченко теж міг нокаутувати Річарда Коммі, але замість того, щоб добити його в сьомому раунді після нокдауну, попросив кут африканця викинути рушник.

Врешті-решт глядачі нокаут у виконанні Васі так і не побачили – Коммі вистояв усі 12 раундів.

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А милосердя Ломаченко колишній чемпіон світу у двох категоріях американець Тімоті Бредлі назвав слабкістю, зазначивши: "Не думаю, що українець зробив би подібне у бою проти Камбососа".

Ломаченко переміг Коммі
Ломаченко переміг Коммі / Фото: Getty Images

Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

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