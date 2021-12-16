Экс-тренер Кличко озвучил критическую проблему Ломаченко

По словам Сергея Городничева, помешать Василию Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира может не соперник, а здоровье

Городничев опасается, как бы Васю не подвело плечо / Фото: Коллаж: Сегодня

Победа над Ричардом Комми сделала Василия Ломаченко на шаг ближе к титулу абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Есть шансы, что уже весной Ломаченко подерется за этот титул с нынешним его обладателем – австралийцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Но бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев опасается, что на пути Василия к этой цели могут стать возраст (в феврале Ломе исполнится 34) и проблемы со здоровьем.

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"Я надеюсь, что старикашка Боб Арум (промоутер Васи) сделает ему бой за звание чемпиона мира, чтобы он потом вышел уже официальным претендентом на абсолют. Но проблема в чем? В том, что подходит возраст, это уже видно", – сказал Сергей Городничев на своем канале в YouTube.

"Сейчас Вася такой мощный стал, подкачался, прямо сладенький пончик, образно говоря. Шутка. И оброс мышцами – все закачал, потому что, не дай бог, что-то порвется. Но плечо там может вылететь в любой момент. Я думаю, что это еще скажется. Не дай бог, конечно, но все может быть", – считает экс-тренер Владимира Кличко.

Ломаченко, Комми, Городничев и Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, в октябре прошлого года Ломаченко с травмой правого плеча, полученной в тренировочном лагере, вышел на бой с Теофимо Лопесом. Боксируя по сути одной рукой, Вася тогда проиграл.

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После чего лег под нож – ему сделали операцию.