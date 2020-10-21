Ломаченко прооперировали плечо после боя с Лопесом. Против американца он дрался с травмой

По словам хирурга, украинцу сделали инъекцию перед боем. Но во время поединка он все равно ощущал боль

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко в Лос-Анджелесе перенес операцию на правом плече после боя с американцем Теофимо Лопесом, которому на уикенде украинец проиграл единогласным решением судей.

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Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на хирурга Ломаченко – доктора Нила Эль-Аттраче.

При этом Боб Арум из компании Top Rank, промоутер Ломаченко, заявил, что он понятия не имел, что Василий страдал или травмировался до боя. Арум сказал, что встречался с ним перед поединком, и что украинец об этом не упоминал.

Хирург Эль-Аттраче рассказал, что повреждение было в том же месте, которое Ломаченко травмировал во время боя с Хорхе Линаресом в 2018 году, после которого Василию уже проводили операцию на плечевом суставе.

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"Когда Ломаченко приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою с Лопесом, у него были проблемы с плечом, – рассказал доктор Эль-Аттраче. – Как оказалось, он сильно ушиб ротаторную манжету, откололся кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Но мы знали, что он сильно повредил вращающую манжету, а также кость в месте прикрепления вращательной манжеты к плечу. Это было примерно за шесть недель до боя. Мы сделали так, чтобы он мог и дальше тренироваться. Он говорил, что в состоянии тренироваться, но это продолжало причинять ему боль уже во время боя, когда он наносил удары правой"

"Мы прооперировали его в понедельник, и у него было то, что мы называем геморрагическим утолщенным бурситом. Это ткань, которая смазывает и смягчает вращающую манжету, которую мы лечили и в которую сделали ему обезболивающую инъекцию перед боем. В плечевом суставе, который он вывихнул в 2018-м, он сломал хрящ на внутренней стороне впадины. Это было рядом с местом предыдущей операции, поэтому я сделал небольшую корректировку того "ремонта", чтобы скрыть оголенный хрящ в передней части плеча"

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Свежая операция, по словам хирурга, была не такой масштабной, как та, что была сделана Ломаченко два года назад.

По словам Эль-Аттраче, операции всегда сопряжены с риском, но он не думает, что у Василия возникнут проблемы с возобновлением карьеры.

"То, что мы сделали для него еще после первой операции, избавило его от боли и сделало его плечо достаточно стабильным. Я не думаю, что после этого хирургического вмешательства он будет испытывать какие-то ограничения. Не все повторные операции имеют худший прогноз", – добавил врач

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Вместе с тем, ожидается, что после этой операции Ломаченко не сможет заниматься боксом до февраля следующего года.

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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